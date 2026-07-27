به گزارش خبرگزاری مهر، حسام‌الدین حق‌شناس اظهار کرد: یک تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان پیشگیری از حریق و آموزش مردمی و زائران و همچنین یک تیم اطفای حریق از آتش‌نشانی قزوین به شهر نجف اشرف اعزام شده‌اند.

وی افزود: این تیم‌ها در نقاط مختلف شهر نجف مستقر خواهند شد و در ایام اربعین حسینی خدمات ایمنی، پیشگیری از حریق و اطفای حریق را به شهروندان و زائران ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین ادامه داد: همچنین یک تیم اطفای حریق از شهر قزوین به همراه تیم‌های عملیاتی از شهرهای محمدیه و تاکستان در مرز مهران مستقر شده‌اند تا در راستای تأمین ایمنی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین فعالیت کنند.

