فضانوردان آمریکایی و روسی پس از ۲۴۱ روز به زمین برگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک کپسول سایوز حامل کریس ویلیامز از ناسا، سرگی کود-سورچکوف و سرگی میکایف از آژانس فضایی روسیه از ایستگاه فضایی بین المللی در ساعت ۷:۰۳ دقیقه روز یکشنبه جدا شد. کپسول سایوز مذکور که MS-۲۸ نامیده می شود سه ساعت و ۲۴ دقیقه بعد در قزاقستان فرود آمد.

فعالیت های مربوط به خروج فضانوردان با مراسم تغییر فرماندهی ایستگاه فضایی بین المللی آغاز شد. کود-چکوف فرماندهی آزمایشگاه فضایی را به جسیکا میر فضانورد ناسا واگذار کرد. پس ازآن خدمه دریچه های بین ایستگاه فضایی بین المللی و کپسول MS-۲۸ را بستند.

این کپسول در ۲۷ نوامبر سال گذشته میلادی به فضا ارسال شد. این نخستین ماموریت ویلیامز و میکایف و دومین سفر کود-سورچکوف بود. MS-۲۸ سه هزار و ۸۶۵ بار دور زمین دور زد و در کل بیش از ۱۶۴ کیلومتر را طی کرد.

فضانوردان پس از رسیدن به زمین، با هلی کوپتر به کاراگاندا در قزاقستان منتقل شدند.