به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم کوتاه «کاپیتان شماره ۱۰» به نویسندگی و کارگردانی مسعود منصوری و تهیهکنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه Elements +10 پنجاهوششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم جیفونی ایتالیا راه یافت و بهعنوان نماینده ایران در این بخش حضور دارد.
جشنواره بینالمللی فیلم جیفونی از معتبرترین رویدادهای سینمای کودک و نوجوان جهان به شمار میرود و هر سال میزبان آثار منتخب این حوزه از کشورهای مختلف است. بخش Elements +10 این جشنواره به نمایش فیلمهای ویژه گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال اختصاص دارد.
«کاپیتان شماره ۱۰» با نگاهی اجتماعی، داستان گروهی از کودکان کار را روایت میکند که دور از چشم صاحبکار، با بازی فوتبال به دنبال رویاها، دوستیها و شادیهای کودکی میگردند.
سیامک بهزادینیا، آریا کشاورز، حسنا نوری، طاها خالدی، آرتین مصدق، امیرعلی قاسمی، سامیار سلیمانی، عماد عربی، بنیامین خدابخشی، رادین بلادی، محمد نفری، محمدعلی شریفیان قدس و امیرعباس قاضیزاده در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل «کاپیتان شماره ۱۰» که از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی است، میتوان به مدیر فیلمبرداری: مسعود صفرنیا، تدوین و طراحی پوستر: بهار ایروانی، مدیر صدابرداری: امیرحسین عرب، طراح صدا: نسیبه دالوند، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: نگین محمدی طادی، منشی صحنه: آبان گودرزی، مدیر تولید: سورنا یگانه، طراح گریم: مریم بینایان، طراح صحنه و لباس: پدرام صدرائی طباطبائی، اصلاح رنگ و نور: علیرضا ناظمیان، عکاس صحنه: حنانه بابارئیسی, مدیر رسانه: شیما نعیمی و پخش بین الملل: فرست اسکرین اشاره کرد.
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