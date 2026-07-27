حفظ تجمعات شبانه با وجود تفاوت و تنوع سلایق و نظرات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی روز دوشنبه در دیداربا جمعی از مسئولین اجتماعات سطح شهر مشهدمقدس که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اگر کاری بایستی امروز قلب نازنین امام زمان(عج) را راضی نگه دارد، همین کاری است که شما بیش از یکصد و پنجاه شب است در موکب‌ها انجام می‌دهید؛ باید دقت داشت که ایشان نوکر به روز می‌خواهند که به درد امروز ایشان بخورد، خوشبختانه این امتیاز را همه شما دارید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اینکه مردم به صحنه بیایند همان مقدمه‌سازی برای ظهور است که الحمدالله شما در حال انجام آن هستید، لذا شما در حال انجام کار و مجاهدت بزرگی هستید، پس قدر و جایگاه خود را بشناسید.

وی با بیان اینکه انقلاب ما از ابتدا با مبارزه آغاز شد و این مبارزه همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: این مبارزه هزینه دارد، اگر ما بخواهیم هر روزی هزینه این انقلاب را ندهیم با شکست مواجه خواهیم شد، بنابراین ما باید آماده مبارزه باشیم.

علم الهدی با اشاره به اینکه مبارزه نیازمند ابزار و عواملی است، گفت: اگر مبارزه روزی از بین برود، پویایی انقلاب نیز از بین خواهد رفت و این انقلاب نمی‌تواند به هدف نهایی خود که همان رسیدن به نقطه ظهور است، دست پیدا کند. هر روزی که از مبارزه خسته شویم، آن روز باید بگوییم که حرکت انقلاب متوقف می‌شود و تمام هزینه‌هایی که دادیم نیز هدر می‌رود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه هزینه‌ مبارزه باید به نحوی باشد که نیروهای انقلابی برای ما باقی بمانند، عنوان کرد: بنابراین شما بایستی مردم را در این مسیر با توجه با شرایط روز حفظ کنید و این کار با چالش و سختی همراه هست؛ زیرا همه افراد جامعه و اقشار که با یکدیگر هم نظر و هم سلیقه نیستند، بایستی با وجود همین تفاوت‌ها و اختلافات حضور در میدان و مبارزه را حفظ کنیم.

وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا تأکید کرد: امروز وضعیت ما نسبت به آمریکا در ضربه زدن به امکانات و تجهیزات، موقعیت بالاتری هست تا حدی که آمریکا دوباره به فکر آتش‌بس افتادند.

علم الهدی با اشاره به اینکه خونخواهی مردم نسبت به خون رهبر شهید انقلاب بستر مناسبی برای تداوم روحیه مبارزه ما با استکبار است، گفت: بنابراین شما بایستی بتوانید با برنامه‌ریزی و طرح‌های منسجم نوکر بروز امام زمان(عج) باشید و شرایط به شکلی مدیریت کنید تا بر استکبار پیروز شویم.