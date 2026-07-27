به گزارش خبرنگار مهر، با شکست علی پاکدامن در جدول ۱۶ نفره رقابت های شمشیربازی قهرمانی جهان، پرونده ایران در بخش انفرادی این مسابقات بسته شد.

پاکدامن بعد از اینکه از صعود به جدول ۸ نفره بازماند، در رده بندی نهایی شمشیربازان شرکت کننده، صاحب جایگاه دوازدهم شد.

در این رده بندی و درمیان شمشیربازان ایران، محمد فتوحی پائین ترین جایگاه را به خود اختصاص داد در حالیکه او نسبت به دو شمشیرباز اعزامی دیگر، از تجربه بسیاری بیشتری برخوردار است.

جایگاه شمشیربازان ایران در بخش انفرادی مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است:

* علی پاکدامن: ۱۲

* نیما زاهدی: ۹۰

* طاها کارگرپور: ۹۱

* محمد فتوحی: ۹۷