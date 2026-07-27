به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز دوشنبه با اشاره به تداوم هوای گرم تا روز پنجشنبه گفت: افزایش دما، خشک شدن پوشش گیاهی و پایداری شرایط جوی، احتمال وقوع آتشسوزی را افزایش داده است.
شهروندان و گردشگران از روشن کردن آتش در طبیعت، رها کردن تهسیگار و هر اقدامی که موجب ایجاد حریق شود، خودداری کنند.
در ۲۴ ساعت گذشته، جلفا و میانه با ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین و ورزقان و تیکمهداش با ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین شهرهای استان بودند. دمای تبریز نیز بین ۱۹ تا ۳۷ درجه سانتیگراد در نوسان بود.
در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتشسوزی، مراتب را در سریعترین زمان به نیروهای امدادی و منابع طبیعی اطلاع دهید.
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