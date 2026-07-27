به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان، گفت: نشست امروز دوشنبه (۵ مرداد ماه) از ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح با حضور ۲۴۳ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس و به صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، مواد ۲ و ۴ لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و ماده ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۵ لایحه مذکور با پیشنهاد اصلاح کل یکی از نمایندگان پس از ارائه نظر نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دولت و همچنین نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ۷ فقره سوال نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول و قرائت شد.