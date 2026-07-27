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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در نشست امروز مجلس

بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در نشست امروز مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری برگزار شد که در این نشست بخشی از جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان، گفت: نشست امروز دوشنبه (۵ مرداد ماه) از ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح با حضور ۲۴۳ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس و به صورت وبیناری برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست، مواد ۲ و ۴ لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و ماده ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. همچنین ماده ۵ لایحه مذکور با پیشنهاد اصلاح کل یکی از نمایندگان پس از ارائه نظر نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دولت و همچنین نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین ۷ فقره سوال نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول و قرائت شد.

کد مطلب 6900573
زهرا علیدادی

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