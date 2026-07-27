«اودیسه» در ایکس لو رفت؛ ایلان ماسک در برابر نولان!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «اودیسه» در شبکه ایکس در دسترس عموم قرار گرفت و با کیفیت بالا به کمک یک توییت ویروسی به دست میلیونها نفر کاربر X رسید.
پستی در X با این مضمون که «یکی فیلم کامل «اودیسه» را در X آپلود کرده، باورتان میشود؟» منتشر شد. این پیام شامل یک نسخه با کیفیت بالا از فیلم بود که در عرض ۲ ساعت و نیم بیش از ۲.۱ میلیون بازدید گرفت. پس از آن بود که فیلم در حال پخش متوقف شد و یک اخطار حذف جایگزین آن شد و سپس حساب کاربری که پیام را ارسال کرده بود، به حالت تعلیق درآمد.
هرچند به نظر نمیرسد که این موضوع به فروش فیلم در دومین آخر هفته اکرانش که ۸۷ میلیون دلار دیگر فروخت، آسیبی رسانده باشد؛ اما اقدام نامناسبی بود. در عین حال تقاضا برای بلیتهای آیمکس ۷۰ میلیمتری فیلم هم کاهشی نیافت.
در چند روز گذشته، چند پیام متفاوت از این فیلم در ایکس موجود شد، اما بیشتر آنها درست نبودند و درواقع به دروغ نوید «اودیسه» را میدادند و به جای آن شامل یک «ریکرول» بودند. ریکرول یک شوخی اینترنتی قدیمی است که مردم را به اشتباه وادار میکند تا به هوای دیدن یک فیلم، موزیک ویدیوی آهنگ «هرگز تسلیم نمیشوم» ریک آستلی محصول ۱۹۸۷ را تماشا کنند.
یونیورسال پیکچرز درباره نشت «اودیسه» در بیانیهای نوشت: «ما از انتشار غیرمجاز این فیلم مطلع شدیم و بلافاصله پروتکلهای حذف آن را آغاز کردیم. ما نقض حق نشر را جدی میگیریم و تمام راهحلهای مناسب را برای محافظت از محتوا و حقوق مالکیت معنوی خود دنبال خواهیم کرد.»
ایلان ماسک که مالک ایکس است، علاوه بر نشر این فیلم، درباره فیلم کریستوفر نولان ابراز نظرهای متعددی کرده و به ویژه به انتخاب بازیگران توهین کرده و نوشته است: «کیست آن احمقی که به جای اینکه به ساختن بهترین فیلم فکر کند، قصد دارد انتخابهایی انجام دهد که فیلمش برای جوایز اسکار واجد شرایط بیشتری شود؟»
ماسک همچنین گفته است با استفاده از ابزار هوش مصنوعی خودش که به نام «گروک ایمجین» شناخته میشود، نسخهای «با دقت تاریخی» بیشتر از فیلم نولان را تا آخر امسال منتشر خواهد کرد.
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