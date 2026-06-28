به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستوفر نولان در مصاحبه با «نیویورک تایمز» گفته است استودیوهای هالیوودی باید در فیلمهای پرفروش ریسک بیشتری وارد کنند، زیرا مخاطبان به شدت دنبال چیزهای جدید هستند.
نولان گفت: اگر واقعاً به سینما و تاریخ سینما علاقه داشته باشید متوجه میشوید که برای موفقیت باید ریسک کرد. بزرگترین خطر، رفتار محتاطانه است. این نوع کار در فیلمهای جریان اصلی معمولا کارساز نیست. مخاطب دنبال چیز جدید است.
نولان با یادآوری فیلم پرفروش سال ۲۰۰۰ خود «یادگاری» و واکنش همسر و تهیهکنندهاش اما توماس، خاطرهای تعریف کرد و گفت: او با فیلمنامه خوب کنار آمد، اما احساس میکرد که ساختار فیلم به صورت وارونه ریسک زیادی دارد.
وی افزود: توانستم به او بگویم: «نه، من میتوانم این کار را انجام دهم». فیلمسازان زیادی هستند که میتوانند این کار را سادهتر انجام دهند تا کمتر ریسک کنند، اما در واقع داشتن چیزی جدید برای ارائه، ریسک را کاهش میدهد و به شما امکان میدهد تا راهی برای نشان دادن تمایز خودتان داشته باشید.
نولان گفت: اگر ما سعی میکردیم آن را به افرادی بفروشیم که درکش نمیکردند، او کاملاً حق داشت اما در نهایت فیلم به دست مخاطب رسید و از آن قدردانی کرد. ریسک متوجه واسطهها - سرمایهگذاران و استودیو - است تا در نهایت بتوانید به مخاطب برسید.
کارگردان «تلقین» درباره «ممنتو» یا «یادگاری» افزود: ارائه این فیلم برای توزیعکنندگان هم کار سختی بود، اما در نهایت مخاطبان خود را پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه فیلم آیندهاش «اودیسه» هم ریسکهای زیادی را میطلبید و امیدوار است که از آن نیز استقبال خوبی شود، گفت: هیچ پیشبینی برای «اودیسه» نمیکنم، اما در گذشته به خاطر اعتماد به مخاطب پاداش خوبی گرفتیم.
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