تولید «میلیشیا» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «میلیشیا» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا آقامحمدی و تهیه کنندگی میلاد محمدی، مراحل تولید خود را پشت سر گذاشت.

این اثر با تمرکز بر درامی معمایی و فضایی مبهم، داستان رابطه‌ای عاطفی در دل یک تشکیلات مخفی و به‌شدت کنترل‌شده را روایت می‌کند. «میلیشیا» به سراغ لایه‌های پنهان روابط انسانی در فضاهایی می‌رود که سوءظن، وفاداری و بقا، مفاهیم اصلی آن را شکل می‌دهند و کوچک‌ترین لغزش یا تردید عاطفی، می‌تواند به بهای سنگینی تمام شود.

«میلیشیا» که یکی از تازه‌ترین محصول های گروه هنری «کات» در باشگاه فیلم سوره است، آماده حضور در جشنواره های داخلی و خارجی خواهد شد.

عوامل اصلی فیلم کوتاه «میلیشیا» عبارتند از بازیگران: محمد صدیقی مهر، محمد شهریار، ساغر احمدی فر و احسان الله صانعی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: احسان الله صانعی، منشی صحنه: محمدرضا آقامحمدی، مدیر فیلمبرداری: سیاوش مزروعی، طراح صحنه: مبین نسرین فر، طراح لباس: علیرضا آقا محمدی، طراح چهره پردازی: زهره شکرگزار، صدابردار: امید اسلامی، موسیقی: پیام آزادی، مدیرتولید: محمد شالو، مدیر روابط عمومی: امیرعباس کنعانی و عکاس: عرفان مقدسی.