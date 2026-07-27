مجازات جنایت علیه بشریت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی ماده ۴ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این لایحه، ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در چارچوب یک حمله یا تعرض علیه هر جمعیت غیرنظامی به‌صورت گسترده یا سازمان‌یافته و در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی و با علم به حمله گسترده یا سازمان‌یافتگی آن، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و مرتکب و آمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها و تبصره، به مجازات حداکثرِ حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند ‌شد:

۱- قتل عمدی.

۲- نابودسازی از طریق تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی به‌منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آن جمعیت غیرنظامی، مانند محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو.

۳- به بردگی گرفتن و رفتار مالکانه نسبت به انسانی دیگر، مانند خرید و فروش یا بهره‌کشی اقتصادی.

۴- اخراج یا انتقال اجباری و کوچاندن جمعیت غیرنظامی بدون دلیل قانونی، از طریق بیرون راندن یا دیگر رفتارهای قهرآمیز، از منطقه‌ای که به‌صورت قانونی در آنجا حضور دارند.

۵- حبس کردن یا هر گونه محرومیت شدید از آزادی جسمی، بر خلاف قانون.

۶- شکنجه و تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر افراد که در توقیف یا تحت کنترل هستند، در غیر از موارد مجازات‌های قانونی، به‌منظور دریافت اطلاعات، اقرار گرفتن از فرد و یا افراد ثالث یا وادار کردن به انجام کاری.

۷- تجاوز جنسی، برده‌گیری و بهره‌کشی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری به معنای نگهداری غیرقانونی زنی به‌قصد بارداری اجباری، عقیم کردن اجباری یا دیگر اشکال خشونت جنسی در همان سطح.

۸- ناپدید کردن اجباری و دست‌گیر کردن، بازداشت یا حبس یا ربودن افراد توسط یک دولت یا رژیم حاکم یا سازمان سیاسی یا گروه های شبه نظامی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آن‌ها و سپس خودداری از دادن اطلاعات درخصوص محرومیت از آزادی یا سرنوشت یا محل نگهداری آنان به‌منظور محروم کردن از حمایت قانونی برای مدت طولانی.

۹- جداسازی‌ نژادی (آپارتاید) به معنای ارتکاب هر یک از رفتارهای غیرانسانی موضوع این ماده، در چهارچوب یک وضعیت نهادینه‌شده مشتمل‌بر ایجاد و یا استمرار سلطه سازمان‌یافته در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه یا گروه‌های نژادی دیگر، به‌قصد حفظ و نگهداری آن وضعیت.

۱۰- سایر رفتارهای غیرقانونیِ غیرانسانی با ویژگی مشابه که به‌قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسـیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی افراد صورت گیرد.

تبصره - وضع یا اعمال یا برنامه ریزی یا تبعیت از تحریم های غیرقانونی که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی و روانی افراد باشد یا نوعا منجر به نتایج یاد شده گردد، در حکم جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

همچنین با پیشنهاد حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر یک تبصره به ماده ۴ اضافه شد و بر اساس آن «چنانچه مرتکب و عامر از مصادیق جرایم مشمول مجازات قصاص حدود و دیات باشد، مرتکب و عامر علاوه بر مجازات مقرر برای جرائم در قانون مجازات اسلامی، به مجازات مذکور در این ماده نیز محکوم می‌شود.»