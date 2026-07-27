دادستان قزوین جزئیات قتل مادر و دختر ۸ ساله را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در تشریح جزئیات پرونده قتل مادر و دختر ۸ ساله اظهار کرد: چنان‌که شهروندان گرامی در جریان اخبار قرار گرفته‌اند، متأسفانه در اواخر تیرماه سال جاری حادثه‌ای دلخراش در شهر قزوین رخ داد که به دنبال آن یک مادر و دختر ۸ ساله‌اش جان خود را از دست دادند. با اعلام اینکه به محض اطلاع از موضوع پرونده قضایی تشکیل شد، هم‌زمان بازپرس ویژه در محل حادثه حاضر و تحقیقات مقدماتی آغاز گردید.

وی با بیان اینکه متهمان این پرونده دو نفر از اعضای همین خانواده یعنی پدر و پسر خانواده هستند، افزود: مجرمان پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی در محل سعی داشتند موضوع را سرقت از منزل جلوه داده و مسیر تحقیقات را منحرف کنند، اما با انجام بازجویی‌های فنی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس و تیم قضایی، در برابر ادله و مستندات راهی جز اعتراف به این جنایت نیافتند.

عسگری در خصوص انگیزه این قتل گفت: متهمان در اعترافات خود اختلافات خانوادگی را علت این جنایت عنوان کرده‌اند که بررسی‌های صورت‌گرفته توسط بازپرس پرونده نیز بر این امر صحه می‌گذارد؛ البته بررسی دقیق‌تر ابعاد پرونده همچنان در دستور کار بازپرس قرار دارد.

وی در ادامه با ابراز تأسف عمیق از این حادثه تلخ گفت: وقوع چنین رویدادی به‌هیچ‌رو زیبنده جامعه فهیم، مؤمن و متدین قزوین نیست. امید است مدیران، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی با نگاهی آسیب‌شناسانه و پیشگیرانه نسبت به این‌گونه حوادث برخوردی مسئولانه داشته باشند تا در سایه این هم‌اندیشی، دیگر شاهد تکرار چنین وقایع تلخی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان از عموم شهروندان خواست با بی‌توجهی به شایعات، از دامن‌زدن به اخبار غیررسمی در مورد این پرونده خودداری کنند.