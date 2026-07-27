امام جمعه اصفهان:مساجد باید به پایگاه تربیت و هدایت نسل جدید تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدیوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه در دیدار با دبیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد، اظهار کرد: مسجد در منظومه فکری و اجتماعی اسلام، تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه باید به مرکزی اثرگذار برای رشد فکری، تربیتی و معنوی جامعه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، تبدیل شود.

استفاده از شیوه‌های نو و اثرگذار در بستر مسجد دنبال شود

وی با اشاره به جایگاه محوری مساجد در شکل‌گیری هویت دینی و فرهنگی جامعه افزود: اگر بناست نسل جدید با معارف دینی، اخلاق اسلامی و سبک زندگی صحیح آشنا شود، این هدف باید با برنامه‌ریزی دقیق، شناخت اقتضائات زمان و استفاده از شیوه‌های نو و اثرگذار در بستر مسجد دنبال شود. برنامه‌های مساجد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که نوجوانان و جوانان با انگیزه، علاقه و احساس تعلق در این فضا حضور پیدا کنند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه جذب نسل جدید به مسجد نیازمند دقت، شناخت و تدبیر است، تصریح کرد: نمی‌توان با روش‌های ثابت و بدون توجه به نیازهای امروز، انتظار داشت نوجوانان و جوانان ارتباط عمیق و ماندگاری با مسجد برقرار کنند. لازم است فعالان مسجدی، ائمه جماعات و دست‌اندرکاران فرهنگی، نیازهای فکری، روحی و اجتماعی نسل جدید را به‌درستی بشناسند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

در همه اقدامات فرهنگی باید ابتدا فکر و تأمل وجود داشته باشد

وی ادامه داد: آموزش احکام مورد نیاز نوجوانان و جوانان نیز باید در اولویت برنامه‌های مسجد قرار گیرد. اگر مساجد بتوانند پاسخگوی نیازهای دینی، معرفتی و حتی بخشی از دغدغه‌های تربیتی جوانان باشند، به‌طور طبیعی این نسل با مسجد مأنوس‌تر می‌شود و پیوند عمیق‌تری با ارزش‌های دینی برقرار می‌کند.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به اهمیت اندیشه‌ورزی در فعالیت‌های فرهنگی اظهار کرد: در همه اقدامات فرهنگی باید ابتدا فکر و تأمل وجود داشته باشد. اینکه گفته شده یک لحظه تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است، ناظر به همین حقیقت است که هر حرکت اثرگذار، نیازمند اندیشه و تدبیر است. باید اندیشید که چگونه می‌توان مسجد را از یک فضای صرفاً عبادی به محیطی برای پرورش انسان، هدایت فکری و تربیت صحیح تبدیل کرد.

وی افزود: حضور افراد در مسجد نباید صرفاً یک حضور گذرا و تشریفاتی باشد، بلکه باید به فرآیندی منجر شود که نتیجه آن رشد اخلاقی، فکری و رفتاری انسان‌ها باشد. اگر مسجد نتواند در زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان خود اثر ملموس بر جای بگذارد، بخشی از ظرفیت مهم خود را بلااستفاده گذاشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به ابعاد فرهنگی، سیاسی و آموزشی در مساجد گفت: مسجد از صدر اسلام تاکنون پایگاهی برای هدایت جامعه در ابعاد مختلف بوده است. بنابراین لازم است در کنار برنامه‌های عبادی، به مباحث فرهنگی، تبیینی، بصیرتی و آموزش احکام نیز توجه جدی شود تا مسجد بتواند نقش جامع خود را در تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها وقتی فرزندان خود را به مسجد می‌فرستند، آثار این حضور را در رفتار، منش، رشد فکری و التزام عملی آنان مشاهده کنند. اگر خانواده‌ها احساس کنند مسجد در تربیت فرزندانشان نقش سازنده و مؤثر دارد، ارتباط میان خانواده و مسجد نیز مستحکم‌تر خواهد شد.

امام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از جایگاه مساجد موجود اظهار کرد: در حوزه مسجد، هرگونه عقب‌گرد نگران‌کننده و خطرناک است. پیش از آنکه به فکر گسترش کمی و ساخت مساجد جدید باشیم، باید برای رونق‌بخشی، پویایی و فعال‌تر شدن مساجد فعلی برنامه داشته باشیم. مسجدی که ساخته شده اما از پویایی لازم برخوردار نیست، به توجه و احیا نیاز دارد.

وی افزود: حفظ، تقویت و فعال‌سازی مساجد موجود باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن، توسعه زیرساخت‌ها و ساخت مساجد جدید در مناطقی که نیاز واقعی وجود دارد، دنبال شود. اگر مساجد کنونی از ظرفیت کامل خود بهره‌مند شوند، بخش مهمی از نیاز فرهنگی و تربیتی جامعه برطرف خواهد شد.

مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ جهان کار ساده‌ای نیست

طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری اشاره کرد و گفت: مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ جهان، کار ساده‌ای نیست و این ایستادگی نشان‌دهنده عظمت، عزت و رشد یک ملت است. اینکه جمهوری اسلامی ایران توانسته در برابر فشارها و تهدیدها با اقتدار بایستد، نتیجه ایمان، مجاهدت و ظرفیت عظیم مردمی این نظام است.

وی تصریح کرد: رسیدن به جایگاهی که یک ملت بتواند در برابر قدرت‌های بزرگ مقاومت کند، حاصل یک مسیر عادی و ساده نیست، بلکه نشانه بلوغ، رشد و اقتدار فکری و عملی آن ملت به شمار می‌رود. این روحیه باید در همه عرصه‌ها، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز تقویت شود.

طرح «کلید بهشت» در مساجد شاخص اصفهان اجرا می‌شود

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین شاهسنایی، دبیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان، گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه مساجد ارائه کرد و گفت: در قالب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، فعالیت‌های شهری مرتبط با امور مساجد برای ۴۵ مسجد و ۴۵ امام جماعت پیش‌بینی و تنظیم شده و گزارش عملکرد سه‌ماهه فصل بهار این مساجد نیز دریافت شده است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، برنامه‌های تابستانی مساجد در حال بررسی است و عناوین و محورهای فعالیت‌ها به‌زودی نهایی خواهد شد. همچنین در نقاط مختلف شهر اصفهان، مساجد شاخص شناسایی شده‌اند و در هر یک از این مراکز، یک تا دو نفر به‌عنوان مسئول جذب، ارتباط‌گیری و پیگیری امور نوجوانان و جوانان فعالیت می‌کنند.

دبیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح «کلید بهشت» اظهار کرد: این طرح با استقبال خوب مسئولان استان همراه شده و در حال حاضر روند شناسایی مساجد فعال، پویا و دارای ظرفیت توسعه در دستور کار قرار دارد تا بتوان با حمایت هدفمند، بستر گسترش خدمات فرهنگی و تربیتی در این مساجد را فراهم کرد.

شهر بهارستان ۱۲ محله از داشتن مسجد محروم هستند

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های مهم، برگزاری جشن‌های تکلیف در مساجد است که می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با فضای معنوی مسجد و آموزه‌های دینی داشته باشد. این برنامه‌ها در صورت استمرار و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به تقویت پیوند نسل جدید با مسجد منجر شود.

شاهسنایی همچنین با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی در حوزه مساجد گفت: در شهر اصفهان حدود ۴۰۰ نقطه فاقد مسجد وجود دارد و در شهر بهارستان نیز ۱۲ محله از داشتن مسجد محروم هستند. رفع این کمبودها نیازمند نگاه ویژه، حمایت مسئولان و همکاری نهادهای مرتبط است تا امکان دسترسی عادلانه‌تر شهروندان به ظرفیت‌های فرهنگی و عبادی مسجد فراهم شود.

وی تأکید کرد: توسعه کمی مساجد در کنار تقویت کیفی فعالیت‌ها، دو ضرورت مکمل در این حوزه به شمار می‌رود و لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زمینه برای رونق هرچه بیشتر مساجد و اثرگذاری عمیق‌تر آنها در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم فراهم شود.