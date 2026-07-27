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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

۷ سوال نمایندگان از وزیران؛ از حقوق بازنشستگان تا ساماندهی اتباع

۷ سوال نمایندگان از وزیران؛ از حقوق بازنشستگان تا ساماندهی اتباع

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوالات جمعی از نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد.

سؤال ملی هادی قوامی، نماینده اسفراین و بام از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بیمه کشاورزان.

سؤال ملی قاسم روان‌بخش نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور.

دو سؤال ملی میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر دادگستری در خصوص بی توجهی به اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره جرایم سیاسی و عدم فراهم کردن دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک توسط سازمان اسناد و املاک کشور.

سؤال ملی امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت قرارداد راه آهن با شرکت آوان ریل.

سؤال ملی مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص عدم کنترل و ساماندهی میلیونها اتباع غیر مجاز به کشور و بی تدبیری در کنترل مرزها و عدم هماهنگی استانداران با نمایندگان.

سؤال ملی مجید نصیرپور، نماینده سراب از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به متقاضیان.

کد مطلب 6900651
زهرا علیدادی

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