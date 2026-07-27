احمدی: صنایع مرکزی در دفاع مقدس سنگر تولید و مقاومت بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر دوشنبه در آیین گلباران گلزار شهدای اراک اظهار کرد: گرامیداشت شهدای پنجم مرداد و کارگری، ترویج فرهنگ ایثار و تقویت روحیه تولید و همدلی در جامعه را به همراه دارد.

وی افزود: حفظ و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، رسالتی همگانی است که در جامعه کار و تولید می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای معنوی برای رشد، همبستگی و پیشرفت عمل کند.

احمدی تصریح کرد: استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، دارای جامعه‌ای گسترده در حوزه کار و تولید است و ۷۵ درصد از جمعیت آن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند که جایگاه ویژه کارگران و نقش آنان در چرخه اقتصادی و توسعه استان را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: پرداختن به زندگی، آرمان‌ها و فداکاری‌های شهدای کارگری، ضمن پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انگیزه در محیط‌های کاری، افزایش همدلی میان کارگران و کارفرمایان و ارتقای روحیه تلاش و تولید در جامعه باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: صنایع استان مرکزی در دوران دفاع مقدس با تأمین تجهیزات راهبردی کشور، نقشی مؤثر در پشتیبانی از جبهه‌ها ایفا کردند و به همین دلیل هدف حملات دشمن بعثی قرار گرفتند.

وی افزود: حمله دشمن بعثی به صنایع استان مرکزی در پنجم مرداد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار، مقاومت و نقش‌آفرینی مردم و صنعتگران این استان در دفاع از کشور را رقم زد.

احمدی بیان کرد: بازخوانی این حماسه تاریخی، گامی مؤثر در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه تلاش و خدمت به نسل‌های آینده و تداوم مسیر پیشرفت کشور است.