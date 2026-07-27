پنج پنج؛ روایت سه حماسه ماندگار اراک از خاکریز نبرد تا سنگر تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: پنجم مرداد در حافظه تاریخی استان مرکزی، روایتی است از روزهایی که آسمان اراک زیر غرش بمب‌های دشمن بعثی قرار گرفت اما اراده مردمان این دیار برای ایستادگی، تولید و دفاع از میهن، لحظه‌ای متوقف نشد.

در این روز، روایت جبهه و کارخانه به هم گره خورد؛ جایی که رزمندگان در خطوط مقدم نبرد ایستادند و کارگران و صنعتگران در قلب واحدهای تولیدی، سنگر دیگری از مقاومت را حفظ کردند.

«پنج پنج» عنوانی است که امروز یادآور یکی از مهم‌ترین فصل‌های مقاومت استان مرکزی در دوران دفاع مقدس است؛ روزی که سه حماسه بزرگ شهادت و ایثار رزمندگان استان در عملیات رمضان سال ۱۳۶۱، مقاومت مردم و صنایع اراک در برابر حملات هوایی رژیم بعث عراق و نقش‌آفرینی فرزندان این دیار در عملیات غرورآفرین مرصاد سال ۱۳۶۷ را در خود جای داده است.

در پنجم مرداد سال ۱۳۶۱، رزمندگان استان مرکزی در عملیات رمضان، در یکی از حساس‌ترین نبردهای دفاع مقدس حضور یافتند و ده‌ها نفر از فرزندان این استان به شهادت رسیدند. این عملیات، نخستین برگ از حماسه‌ای بود که بعدها پنجم مرداد را به نماد ایثار و مقاومت در استان مرکزی تبدیل کرد.

چهار سال بعد، دشمن بعثی در تلاش برای ضربه زدن به توان صنعتی کشور، اراک را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد؛ شهری که به دلیل برخورداری از صنایع مادر، نقشی مهم در اقتصاد و پشتیبانی جنگ داشت.



کارخانجات بزرگ اراک بارها آماج حملات دشمن قرار گرفتند و تأسیسات صنعتی این شهر ۵۷ بار بمباران شد. در این حملات، جمعی از کارگران و صنعتگران شهید شدند و نام ۵۷ شهید کارگری استان مرکزی در تاریخ مقاومت صنعتی کشور ثبت شد.

اما بمباران‌ها نتوانست چرخه تولید را متوقف کند و کارگرانی که روزها زیر سایه تهدید حملات هوایی فعالیت می‌کردند با همان روحیه رزمندگان جبهه‌ها، خطوط تولید را فعال نگه داشتند تا دشمن نتواند میان جبهه و پشت جبهه فاصله ایجاد کند. اراک در آن سال‌ها نشان داد که کارخانه نیز می‌تواند سنگر دفاع باشد و کارگر نیز می‌تواند در صف نخست مقاومت قرار گیرد.

سومین برگ از حماسه پنجم مرداد، به سال ۱۳۶۷ و عملیات مرصاد بازمی‌گردد؛ جایی که رزمندگان استان مرکزی در قالب لشکر ۷۱ روح‌الله در مقابله با حرکت منافقین نقش‌آفرینی کردند و بار دیگر نام فرزندان این استان با مقاومت و دفاع از امنیت کشور پیوند خورد.

بر اساس اعلام مجموعه‌های متولی حوزه دفاع مقدس، تاکنون ۲۰۷ شهید مرتبط با حماسه‌های پنجم مرداد و وقایع مرتبط با این روز شناسایی شده‌اند. آماری که بیانگر عمق فداکاری مردم استان مرکزی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور است. در میان این شهدا، کارگران، رزمندگان و نیروهای مردمی حضور دارند که هر کدام بخشی از روایت بزرگ ایستادگی این دیار را شکل داده‌اند.

کنگره ۶۲۰۰ شهید دیار آفتاب همزمان با آیین پنجم مرداد افتتاح می شود

استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز رسمی کنگره ۶۲۰۰ شهید استان همزمان با آیین گرامیداشت پنجم مرداد خبر داد و گفت: این کنگره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، در دوره جدید با برنامه‌ریزی منسجم و رویکردی اثرگذار دنبال خواهد شد.

مهدی زندیه وکیلی اظهار کرد: این کنگره براساس زمان بندی اجرا می‌شود و در اولین دوره این کنگره اقدامات بسیار خوبی برای بزرگداشت شهدا و همچنین توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد.

وی با اشاره به تفاوت شهدای جنگ ۱۲ روزه با شهدای دوران دفاع مقدس گفت: در حالی که بخش عمده شهدای دفاع مقدس را نوجوانان و جوانان مجرد تشکیل می‌دادند، بیشتر شهدای جنگ ۱۲ روزه از جوانان متأهل و دارای فرزند بودند که توسط رژیمی کودک‌کش و جنایتکار به شهادت رسیدند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: دشمن با هدف ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه وارد میدان شد اما هوشیاری مردم و شکل‌گیری اتحاد ملی، این نقشه را ناکام گذاشت.

استاندار مرکزی تاکید کرد: مردم استان مرکزی در طول سال‌های گذشته با تقدیم ۶۲۰۰ شهید، ۱۷ هزار جانباز، ۸۰۰ آزاده و ۳۲ شهید در جنگ ۱۲ روزه، برگ‌های ماندگاری از فداکاری و مقاومت را رقم زده‌اند.

وی با اشاره به حماسه‌های ماندگار پنجم مرداد گفت: این روز در سال‌های ۶۱، ۶۵ و ۶۷ یادآور رشادت مردم اراک در عملیات رمضان، مقاومت در برابر بمباران صنایع و حماسه عملیات مرصاد است که برگ‌های پرافتخاری از ایثار را در تاریخ این دیار ثبت کرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: دشمن با طرح موضوع هسته‌ای به دنبال ضربه زدن به ایران بود، اما این توطئه نیز نتوانست اراده ملت و اقتدار کشور را خدشه‌دار کند.

وی افزود: دشمنان در برابر اراده ملت ایران ناکام خواهند ماند و این نظام با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: پنجم مرداد به عنوان روز ایثار و مقاومت، بخشی از هویت تاریخی اراک است و یادآور رشادت‌هایی است که مردم این دیار با تأسی از فرهنگ مقاومت و فداکاری شهدا، همچنان آن را پاس می‌دارند.

پنجم مرداد؛ نماد ایثار، مقاومت و حماسه مردم اراک در دفاع مقدس

فرمانده سپاه ناحیه اراک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجم مرداد تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یادآور سه حماسه بزرگ ایثار، مقاومت و جهاد مردم اراک در دوران دفاع مقدس است که باید برای نسل‌های آینده تبیین شود.

سرهنگ صابر حیدری با اشاره به نخستین حماسه پنجم مرداد در سال ۱۳۶۱ افزود: در عملیات رمضان که از ۲۲ تیرماه در منطقه دشت عباس و پاسگاه زید آغاز شد، شهید ناصر بختیاری، فرمانده محور نیروهای اراکی به شهادت رسید. در این عملیات ۶۰۰ رزمنده اراکی حضور داشتند که ۳۲۰ نفر جانباز، ۱۸۳ نفر شهید و ۳۲ نفر اسیر شدند و ۷۲ نفر از شهدای این عملیات در روز پنجم مرداد به شهادت رسیدند و مفقود شدند.

وی تصریح کرد: در آن مقطع، برای نخستین بار مفهوم مفقودالاثر بودن برای بسیاری از خانواده‌ها مطرح شد و قطعه پنجم مرداد گلزار شهدای اراک یادگار آن حماسه است.

فرمانده سپاه ناحیه اراک دومین حماسه پنجم مرداد را مربوط به سال ۱۳۶۵ دانست و گفت: اراک در دوران دفاع مقدس با ۲۸ بار بمباران، پس از شهرهای مرزی، یکی از پرتکرارترین اهداف حملات هوایی دشمن بود و در مجموع بیش از ۷۰۰ جانباز و ۲۰۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی با اشاره به بمباران گسترده مراکز صنعتی اراک در پنجم مرداد سال ۱۳۶۵ تصریح کرد: در این روز، پنج مجموعه صنعتی مهم هدف حمله دشمن قرار گرفتند و شمار زیادی از کارگران و نیروهای صنعتی به شهادت رسیدند یا مجروح شدند.

سرهنگ حیدری ادامه داد: بیمارستان ولیعصر(عج) اراک در آن روز با صحنه‌های بسیار تلخی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که ۲۹۰ نفر در یک روز مجروح شدند و حجم بالای شهدای این حمله، ظرفیت مراکز درمانی و غسالخانه اراک را با شرایطی بی‌سابقه مواجه کرد.

وی تاکید کرد: در آن روز ۸۷ پیکر شهید به غسالخانه اراک منتقل شد و به دلیل کمبود فضا، فرآیند شناسایی و آماده‌سازی پیکرها با دشواری انجام شد و بخش‌هایی از پیکر شهدا که امکان شناسایی آنها وجود نداشت، به عنوان شهدای گمنام در قطعه پنجم مرداد گلزار شهدای اراک به خاک سپرده شد.

سرهنگ حیدری افزود: با وجود این حمله سنگین، کارگران و کارکنان صنایع اراک اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و تنها یک ساعت پس از بمباران، فعالیت‌ها برای بازسازی و ادامه کار آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که روز بعد از بمباران، یکی از شلوغ‌ترین روزهای کاری کارخانه‌های اراک بود.

فرمانده سپاه ناحیه اراک سومین حماسه پنجم مرداد را مربوط به عملیات مرصاد در سال ۱۳۶۷ عنوان کرد و گفت: پس از تشکیل لشکر ۷۱ روح‌الله استان مرکزی در تیرماه سال ۱۳۶۷، بخشی از نیروهای این لشکر برای آموزش به کرمانشاه اعزام شدند.

وی افزود: با آغاز حمله منافقین در عملیات مرصاد، شهید صیاد شیرازی از ظرفیت یگان‌های حاضر در منطقه مطلع شد و نیروهای لشکر ۷۱ روح‌الله اراک وارد عملیات شدند. با شناخت دقیق شهید عبدالله خسروی از منطقه، تصمیم بر هلی‌برن نیروهای اراکی در نقطه‌ای نزدیک به ستون منافقین گرفته شد.

سرهنگ حیدری ادامه داد: نیروهای اراکی در منطقه عملیاتی مرصاد در روزهای چهارم و پنجم مرداد سال ۱۳۶۷، ضربات سنگینی به منافقین وارد کردند و حدود ۶۰۰ نفر از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند.

وی تصریح کرد: در این عملیات ۶۲ نفر از رزمندگان اراک به شهادت رسیدند که ۴۲ نفر از آنان در پنجم مرداد به شهادت رسیدند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با اشاره به ایثارگری‌های رزمندگان این استان در سال‌های پس از جنگ گفت: شهید جعفر نوروزی از جمله رزمندگانی بود که با وجود حضور در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ و جانبازی، در عملیات مرصاد نیز حضور یافت و پس از اسارت، سال‌ها بعد در یک عملیات برون‌مرزی به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از ۳۰ سال به اراک بازگشت.

وی تأکید کرد: مردم اراک در سه مقطع پنجم مرداد سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ با تقدیم شهدای والامقام، ایثار کارگران و مقاومت رزمندگان، برگ‌های ماندگاری از تاریخ دفاع مقدس را رقم زدند و امروز قطعه پنجم مرداد گلزار شهدای اراک یادآور این حماسه بزرگ است.

سرهنگ حیدری افزود: ۲۰۷ شهید در روز پنجم مرداد تقدیم انقلاب اسلامی شده‌ که حدود ۱۰ درصد از شهدای اراک را شامل می‌شود و این روز به عنوان روز ایثار و مقاومت مردم اراک، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ این شهر دارد.

پنجم مرداد نماد پیوند جهاد، ایثار و مقاومت مردم اراک است

یک استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنجم مرداد، نماد ایثار، مقاومت و حماسه‌آفرینی مردمی است که در طول دوران دفاع مقدس، با تقدیم شهدای والامقام، برگ‌های پرافتخاری را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

حجت‌الاسلام علی فراهانی افزود: در دوران دفاع مقدس، ۲۰۷ رزمنده اراکی در حماسه‌های پنجم مرداد به شهادت رسیدند که نزدیک به ۱۰ درصد از مجموع حدود ۲۸۰۰ شهید اراک، متعلق به این روز تاریخی است.

وی با اشاره به نخستین حماسه پنجم مرداد در سال ۱۳۶۱ تصریح کرد: در این روز، عملیات رمضان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نبردهای زمینی دفاع مقدس رقم خورد و ۶۰۰ رزمنده از استان مرکزی در این عملیات حضور یافتند که ۱۸۷ نفر از فرزندان دیار آفتاب با لب‌های تشنه به شهادت رسیدند و از میان آنان، ۷۲ نفر در پنجم مرداد مفقودالاثر شدند.

حجت‌الاسلام فراهانی ادامه داد: مردم اراک در اقدامی نمادین، به جای پیکر ۷۲ شهید مفقودالاثر، ۷۲ دسته‌گل را از مسجد آقاضیاءالدین اراک تا گلزار شهدا تشییع کردند؛ هرچند پیکر مطهر تعدادی از این شهدا سال‌ها بعد تفحص و به آغوش میهن بازگشت، اما یاد و نام برخی از آنان همچنان در مناطق عملیاتی جاودانه مانده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اراک در دوران دفاع مقدس یکی از مهم‌ترین اهداف حملات هوایی دشمن بعثی بود تاکید کرد: این شهر صنعتی ۲۷ بار بمباران شد و پس از تهران، در میان شهرهای غیرمرزی دومین هدف حملات هوایی دشمن به شمار می‌رفت که در مجموع به شهادت و جانبازی حدود ۹۰۰ نفر از شهروندان اراکی منجر شد.

وی افزود: اوج این حملات در پنجم مرداد سال ۱۳۶۵، زمانی که هواپیماهای بعثی پنج کارخانه بزرگ اراک را هدف بمباران قرار دادند رقم خورد و در این جنایت، ۸۷ کارگر شهید و ۲۹۰ نفر جانباز شدند.

حجت‌الاسلام فراهانی ادامه داد: با این حال، صبح روز بعد، کارگران با حضور دوباره در محل کار، اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و با به صدا درآمدن زنگ کارخانه‌ها، پیام ایستادگی و مقاومت خود را به دشمن مخابره کردند.

وی تاکید کرد: در سومین حماسه پنجم مرداد ۱۳۶۷، منافقین با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای غربی و با تصور تصرف کشور از مرز خسروی وارد عملیات شدند اما مقاومت رزمندگان اسلام، نقشه آنان را ناکام گذاشت.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در این عملیات، از مجموع ۶۲ شهید استان مرکزی، ۴۱ نفر در پنجم مرداد ۱۳۶۷ به شهادت رسیدند و نام آنان برای همیشه در تاریخ دیار آفتاب ماندگار شد.

پنجم مرداد سند هویتی اراک و نماد ایثار و مقاومت مردم است

شهردار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه حماسه تاریخی در پنجم مرداد، این روز را به سند هویتی و نماد مقاومت مردم اراک تبدیل کرده است.

علیرضا محمودی افزود: همزمان با فرارسیدن سالروز حماسه «پنج پنج» و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شهرداری اراک فضاسازی ویژه شهری را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: در این راستا، با نصب تصاویر شهدای پنجم مرداد در میادین اصلی و معابر پرتردد شهر، یاد و خاطره شهدای این حماسه تاریخی گرامی داشته خواهد شد.

محمودی گفت: پنجم مرداد با تقدیم شهدای والامقام، به نماد غیرت، ایستادگی و مقاومت مردم اراک در تاریخ معاصر تبدیل شده است.

وی افزود: روز ایثار و مقاومت اراک یک مناسبت ملی و فرهنگی است و باید با تلاش همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، زمینه ثبت و معرفی این حماسه در سطح گسترده‌تر فراهم شود.

محمودی بیان کرد: پنجم مرداد با عنوان «روز ایثار و مقاومت شهر اراک» در تقویم افتخارات این شهر ثبت شده و شهرداری اراک با همکاری دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی برای نهادینه‌سازی این روز در فرهنگ عمومی تلاش کرده است.

شهردار اراک افزود: «پنج پنج» متعلق به همه مردم اراک است و باید به عنوان میراثی ماندگار، نسل به نسل منتقل شود، چراکه این روز نماد مقاومت، امید و هویت تاریخی و فرهنگی این شهر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس رمضان بار دیگر نشان داد که مردم ایران اسلامی در پاسداری از نظام، انقلاب و آرمان‌های شهدا، با اراده‌ای راسخ‌تر از گذشته در صحنه حضور دارند.

پاسگاه زید؛ روایت ایستادگی رزمندگان مرکزی در یکی از سنگین‌ترین نبردهای دفاع مقدس

ایثارگر دوران دفاع مقدس در عملیات رمضان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاسگاه زید صحنه یکی از سخت‌ترین نبردهای دفاع مقدس بود که رزمندگان با ایمان، ایثار و مقاومت در برابر دشمن بعثی ایستادند و حماسه‌ای ماندگار آفریدند.

علیرضا مرادی افزود: پس از اعلام فراخوان حضور در این عملیات، با وجود آسیب‌دیدگی و استفاده از عصا، احساس مسئولیت و تکلیف کردم و در این میدان حضور یافتم چراکه فرمان حضرت امام(ره) را برای خود یک وظیفه شرعی و الهی می‌دانستیم.

وی تصریح کرد: پنجم مرداد سال ۱۳۶۱ یکی از روزهای ماندگار تاریخ دفاع مقدس و روزی است که در عملیات رمضان، در منطقه پاسگاه زید، رزمندگان اسلام در یکی از سخت‌ترین نبردهای دوران جنگ تحمیلی وارد میدان شدند.

مرادی ادامه داد: برخی منابع تاریخی این عملیات را از جمله نبردهای بسیار سنگین پس از جنگ جهانی دوم عنوان کرده‌اند.

این رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه عملیات رمضان اوج ایثار و فداکاری رزمندگان بود گفت: در گرمای طاقت‌فرسای تابستان و با زبان روزه، رزمندگان در شرایطی دشوار مقابل دشمن بعثی ایستادند و صحنه‌هایی از مقاومت و ایثار را رقم زدند که یادآور حماسه عاشورا بود.

وی تاکید کرد: در این عملیات، رمز مقدس «یا صاحب‌ الزمان(عج)» طنین‌انداز شد و نیروهای تیپ ۱۷ قم در منطقه عملیاتی پاسگاه زید و نزدیکی کانال ماهی بصره وارد نبرد شدند.

مرادی افزود: رزمندگان استان مرکزی نیز در این عملیات با دشمن درگیر شدند و توانستند بخشی از خاک عراق را به تصرف خود درآورند.

وی با اشاره به مقاومت رزمندگان گردان شهید بختیاری بیان کرد: در شرایطی که در دو طرف مسیر، میدان‌های مین و آتش سنگین دشمن وجود داشت نوجوانان و جوانان رشید اراکی با شجاعت ایستادگی کرده و لحظه‌ای عقب‌نشینی نکردند.

این ایثارگر دفاع مقدس با اشاره به نقش فرماندهان و رزمندگان شهید استان مرکزی در عملیات رمضان گفت: شهید رحیم نجفی از نیروهایی بود که برای رزمندگان، یک تکیه‌گاه و قوت قلب به شمار می‌رفت.

شهدای عملیات رمضان با مقاومت خود حماسه‌ای عاشورایی خلق کردند

رزمنده دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این عملیات رمضان، ۷۲ نفر از رزمندگان استان مرکزی با ایستادگی و مقاومت مثال‌زدنی، حماسه‌ای را رقم زدند که یادآور حادثه عاشورا بود.

نبی‌الله غریبی افزود: در جریان این عملیات، حجم سنگینی از آتش دشمن بر سر رزمندگان اسلام ریخته شد و بسیاری از این عزیزان پس از نبردی جانانه، به شهادت رسیدند اما پیکر مطهر تعدادی از آنان هیچ‌گاه به میهن بازنگشت و در خاک‌های گرم خوزستان آرام گرفت.

وی تصریح کرد: این شهدا تا آخرین قطره خون خود ایستادگی کردند و نامشان برای همیشه در تاریخ مقاومت استان مرکزی ماندگار شد.

غریبی ادامه داد: مردم اراک نیز با وجود نبود پیکر شهدا، با حضور پرشور خود در مراسم تشییع نمادین، تابوت‌های خالی را بدرقه کرده و با این اقدام، اوج وفاداری و قدرشناسی خود را نشان دادند.