به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت والیبال استان گیلان به ریاست امیر کاظمی فتلکی و با حضور اعضای کمیته‌های مختلف این هیئت‌ ظهر دوشنبه برگزار شد.

امیر کاظمی فتلکی با اشاره به ضرورت همدلی، هماهنگی و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه این رشته ورزشی، اظهار کرد: جایگاه والیبال گیلان باید ارتقا یابد و برای تحقق این هدف، لازم است از همه ظرفیت‌های موجود در استان به شکل مطلوب استفاده شود.

وی افزود: گیلان از استعدادها، ظرفیت‌ها و پیشینه‌ای قابل‌توجه در والیبال برخوردار است و باید با ایجاد ساختاری منسجم، فعال و در شأن این رشته، زمینه رشد و پیشرفت بیشتر آن فراهم شود.

رئیس هیئت والیبال استان گیلان با تأکید بر استفاده از توانمندی اعضای کمیته‌ها، بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و توجه به جوانان مستعد، تصریح کرد: این موارد از جمله محورهایی است که می‌تواند در مسیر ارتقای جایگاه والیبال گیلان اثرگذار باشد.

کاظمی فتلکی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد که با همکاری، هم‌افزایی و تعامل سازنده میان همه فعالان این حوزه، شاهد موفقیت‌های بیشتری برای والیبال گیلان در عرصه‌های مختلف باشیم.

گفتنی است در پایان این جلسه، احکام اعضای کمیته‌های مختلف هیئت والیبال استان گیلان با امضای رئیس هیئت صادر و به آنان اهدا شد. اسامی اعضای منصوب‌شده به شرح زیر است:

قاسم مصفا، سرپرست کمیته فرهنگی

محمد جمشیدی، سرپرست کمیته داوران

مازیار هوشمند، سرپرست کمیته ساحلی

مسعود روحی، سرپرست کمیته نظارت بر کانون‌ها

سجاد صیادپور، سرپرست کمیته روابط‌عمومی

ماریا معلومی، عضو کمیته روابط‌عمومی

قاسم شیرتری، سرپرست کمیته آموزش و پژوهش

شعیب ظهر ریحانی، سرپرست کمیته مربیان

عادل حسینی، سرپرست کمیته دانش‌آموزی

محسن فرخی، سرپرست کمیته پیشکسوتان

زهرا شیری، سرپرست کمیته مسابقات

مریم ثابت، سرپرست نایب‌رئیسی

مولود عربیان، سرپرست خزانه‌داری