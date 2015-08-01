مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیأت والیبال گیلان، یونس رنجکش با اعلام این خبر گفت: این مسابقات از ۱۲ تا ۱۴ مرداد ماه به مدت سه روز در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

به گفته سرپرست هیأت والیبال گیلان در این دوره از مسابقات، ۲۰ تیم برتر کشور با بیش از ۵۰ والیبالست ساحلی و عوامل اجرایی حضور دارند.

رنجکش افزود: مراسم قرعه کشی و جدول مسابقات روز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ساعت ۲۱ شب انجام می شود و مراسم افتتاحیه این مسابقات و آغاز بازی ها از روز دوشنبه ۱۲ مرداد ماه است.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور به میزبانی هیئت والیبال گیلان و از سوی فدراسیون والیبال کشور با همکاری ستاد ساماندهی سواحل دریای گیلان و حمایت های منطقه آزاد انزلی انجام می شود.