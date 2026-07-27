به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پیش از ظهر دوشنبه، مرز بین‌المللی سومار شاهد آغاز اعزام نخستین کاروان‌های زائران اربعین حسینی بود و عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) در فضایی آکنده از شور و معنویت، سفر خود به سمت عتبات عالیات را آغاز کردند.

آیین بدرقه این زائران با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه و همچنین فرماندار گیلانغرب برگزار شد و مسئولان ضمن آرزوی سفری ایمن و زیارتی مقبول برای زائران، بر آمادگی کامل مجموعه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی در این گذرگاه مرزی تأکید کردند.

مرز سومار امسال برای نخستین بار به عنوان مسیر تردد زائران اربعین مورد استفاده قرار گرفته و با پیوستن به جمع مرزهای اربعینی کشور، به دومین مرز استان کرمانشاه برای اعزام زائران تبدیل شده است؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تسهیل تردد و توزیع مناسب زائران ایفا خواهد کرد.

زائرانی که با در دست داشتن پرچم‌های مزین به نام مبارک حضرت اباعبدالله الحسین (ع) راهی این سفر معنوی شدند، حال و هوای خاصی به مرز سومار بخشیدند و این گذرگاه را به صحنه‌ای از عشق، ارادت و دلدادگی به سالار شهیدان تبدیل کردند.

آغاز اعزام زائران از مرز سومار، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های اربعینی استان کرمانشاه به شمار می‌رود و این مرز از امروز، علاوه بر ایفای نقش مرزی، به مسیری تازه برای خدمت‌رسانی به زائران و پیوند دل‌های مشتاق با حرم نورانی سیدالشهدا (ع) تبدیل شده است.