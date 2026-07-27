جریمه ۹۲۲ میلیون ریالی برای نانوای متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسی فلاح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده تخلف قاچاق ۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش ۳۰۷ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و دفاعیات غیرموجه اتهام انتسابی را محرز دانست.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: بر اساس رأی صادره، متخلف علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت ۶۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم شد.

فلاح خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل در دسترس نبودن کالا، شعبه متخلف را به پرداخت ۳۰۷ میلیون ریال دیگر بابت بهای مال از دست رفته محکوم کرد که در مجموع این نانوای متخلف به پرداخت ۹۲۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی در پایان یادآور شد: این تخلف از سوی بازرسان اتاق اصناف همدان در جریان بازرسی‌های دوره‌ای از واحدهای صنفی کشف و گزارش آن برای رسیدگی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.