بهرام سلیمانی، جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه، در حاشیه اعزام نخستین کاروان زائران اربعین از مرز بین‌المللی سومار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با آغاز فعالیت مرز سومار در اربعین امسال، ظرفیت جدیدی برای خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات در استان کرمانشاه ایجاد شده و امروز نخستین کاروان متشکل از حدود ۲۵۰ زائر از این مرز عازم کربلای معلی شد.



وی با بیان اینکه قرار گرفتن سومار در فهرست مرزهای رسمی تردد زائران اربعین، اقدامی مؤثر در مدیریت سفرهای میلیونی این ایام است، افزود: راه‌اندازی این مرز موجب توزیع مناسب زائران میان گذرگاه‌های مرزی شده و از حجم تردد در مرزهای پرترافیک، به‌ویژه مهران، به میزان قابل توجهی خواهد کاست.



جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه ادامه داد: موقعیت جغرافیایی مناسب سومار، این مرز را به یکی از ظرفیت‌های مهم غرب کشور برای خدمات‌رسانی به زائران تبدیل کرده و می‌تواند شرایطی فراهم کند تا زائران با آرامش، سهولت و امنیت بیشتری مسیر زیارت را طی کنند.



سلیمانی با اشاره به اینکه کرمانشاه اکنون دو مرز فعال برای خدمت به زائران اربعین در اختیار دارد، تصریح کرد: در کنار مرز خسروی، فعالیت مرز سومار یک فرصت ارزشمند برای استان محسوب می‌شود که آثار آن تنها به ایام اربعین محدود نخواهد بود.



وی توسعه گردشگری مذهبی را از مهم‌ترین دستاوردهای فعال‌سازی مرز سومار عنوان کرد و گفت: افزایش تردد زائران از این گذرگاه، زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت اقتصاد شهرستان گیلانغرب را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم منطقه داشته باشد.



جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استانی و شهرستانی برای فراهم شدن شرایط فعالیت مرز سومار، ابراز امیدواری کرد این گذرگاه در سال‌های آینده نیز به یکی از مسیرهای مهم و پررونق تردد زائران عتبات عالیات تبدیل شود.

