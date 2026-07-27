علی ضمد الزهیری، فرماندار مندلی عراق، ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مندلی ـ سومار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از آمادگی کامل این گذرگاه مرزی برای استقبال از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد.

وی با خوشامدگویی به زائرانی که از مسیر مرز سومار و مندلی راهی عتبات عالیات می‌شوند، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امنیتی و همچنین عشایر منطقه با حداکثر توان در آماده‌باش قرار دارند تا خدمات مورد نیاز زائران را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند.

فرماندار مندلی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت تردد زائران، افزود: تلاش ما این است که با فراهم کردن زیرساخت‌ها، امکانات رفاهی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، عبور زائران از این گذرگاه با سهولت، امنیت و آرامش کامل انجام شود.

الزهیری همکاری میان مسئولان دو سوی مرز را عامل مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دانست و تصریح کرد: تعامل و هماهنگی مطلوبی با مسئولان شهرستان گیلانغرب و مرز سومار برقرار شده و این همکاری در طول ایام اربعین با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای مردم منطقه است، گفت: همه ظرفیت‌های موجود در مرز مندلی برای رفاه زائران به کار گرفته شده و امیدواریم با استمرار همکاری‌های مشترک، زمینه تردد روان و ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی فراهم شود.