ثبت ۷۸۰ هزار تردد از مرز مهران از ابتدای ماه صفر تا امروز

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر،اظهار داشت: از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ۱۱ صبح امروز، بیش از ۱۰۰ هزار تردد در مرز بین‌المللی مهران ثبت شده است و از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموع ترددها به بیش از ۷۸۰ هزار نفر رسیده که این آمار، نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از این گذرگاه دارد و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، شاهد عبور از مرز ۸۰۰ هزار تردد باشیم.

وی با بیان اینکه دیروز یکشنبه، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۵۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده، افزود: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، امنیت کامل در مرز و مسیرهای منتهی به آن برقرار است و زائران با آرامش و اطمینان کامل، در حال عزیمت به عراق برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی هستند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به اهمیت تأمین آب خنک و بهداشتی برای زائران در گرمای شدید هوا، تصریح کرد: خوشبختانه ذخیره کافی آب در پایانه مرزی وجود دارد و نیروهای توزیع در نقاط کلیدی مستقر هستند و این خدمات به صورت مستمر در حال ارائه است و همچنین نظم و انضباط بسیار خوبی در روند ترددها حاکم است و همه نیروهای امدادی و خدماتی از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال‌احمر، راهداری، انتظامی و راهور، با تمام توان پای کار هستند.

صالحیان با اشاره به نقش پررنگ مردم در برگزاری باشکوه این کنگره عظیم، خاطرنشان کرد: میزبانی بسیار خوب مردم استان، به ویژه شهرستان مهران، باعث شده تا اربعین امسال با نظم و انضباط کامل و بدون هیچ گونه مشکلی در حال برگزاری باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز با حضور مستمر، بر کیفیت خدمات‌رسانی نظارت دارند و زائران می‌توانند با شماره‌های ۱۳۵، ۱۲۴ و ۱۳۶، تخلفات احتمالی را گزارش دهند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت ۴۰۰ موکب در سطح استان و بیش از ۶۰ موکب در پایانه مرزی مهران، گفت: همه دستگاه‌های فرهنگی نیز پای کار هستند و با برنامه‌های متنوع، فضایی معنوی و فرهنگی را برای زائران فراهم کرده‌اند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.