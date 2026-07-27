تردد زائران اربعین از مرز خسروی به بیش از ۲۰۹ هزار نفر رسید

سرهنگ افشین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم (۲۶ خرداد) تا پایان روز چهارم مرداد، مجموع تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی به ۲۰۹ هزار و ۱۷۱ نفر رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۵۵ هزار و ۴۳۷ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده و ۵۳ هزار و ۷۳۴ نفر نیز پس از سفر به عتبات عالیات از همین مرز وارد کشور شده‌اند.

معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روزانه زائران گفت: در روز چهارم مرداد، ۳۵ هزار و ۱۱۷ نفر از مرز خسروی تردد کردند که از این تعداد، ۳۱ هزار و ۲۸۶ نفر از کشور خارج و سه هزار و ۸۳۱ نفر نیز وارد کشور شدند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه روند خروج زائران از مرز خسروی همچنان رو به افزایش است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود اوج تردد زائران برای خروج از کشور طی روزهای آینده ادامه داشته باشد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خاطرنشان کرد: از مبادی ورودی استان کرمانشاه تا پایانه مرزی خسروی، تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت، تسهیل تردد و ارائه خدمات به زائران در حالت آماده‌باش قرار دارند تا سفری ایمن و روان برای زائران حسینی فراهم شود.