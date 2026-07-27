راهپیمایی جاماندگان اربعین با شعار «باید برخاست» و نماد مشت گره کرده

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی و تصمیم گیری مراسم اربعین در داخل کشور (راهپیمایی جاماندگان اربعین) با حضور آیت الله «رضا رمضانی»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، آیت الله «محمد حسن اختری»، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از ظهر امروز (دوشنبه، ۵ مرداد ماه) در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» معاون تبلیغات و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: اربعین امسال با پیوند نهضت عاشورا، جبهه مقاومت و وحدت ملی، امتداد حماسه بزرگ ملت ایران و تشییع باشکوه رهبر شهید است. رویدادی که همواره مورد سانسور امپراطوری رسانه ای جهانی قرار گرفته است. اما هر چه آنها تلاش کردند این نور همچنان راه خود را پیدا کرده و هر سال روشن تر و پرنورتر شده است.

میرتاج الدینی گفت: این مصباح هدایت سال به سال راه خود را ادامه می دهد و در سطح جهانی، موجب وحدت ادیان اسمانی شده به گونه ای که حتی مسیحیان و اهل سنت و پیروان دیگر ادیان هم در آن شرکت می کنند و بعنوان نماد وحدت در سطح جهانی مطرح است.

وی تصریح کرد : در داخل کشور عراق نیز از وقتی راهپمایی اربعین شروع شد، نجات بخش هویت عراقی ها شد.

معاون تبلیغات و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان این که امسال با بدرقه و تشییع رهبر شهیدمان جلوه دیگری از اربعین را شاهد بودیم، گفت: امسال اولین زائران اربعین پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان بودند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: در داخل کشور طی دو دهه اخیر راهپیمایی جاماندگان اربعین به یک سنت حسنه تبدیل شده است. امسال هم این سنت با شعار «باید برخاست» و با نماد «مشت گره کرده» برگزار می شود.

میرتاج الدینی راهپیمایی جاماندگان در داخل کشور را امتداد پیاده روی اربعین در عراق دانست و گفت؛ این یک مانور بزرگ انسجام و اقتدار مردم جمهوری اسلامی است که با تکیه بر ظرفیت حماسه مردم عزیز در اجتماعات شبانه و با هم افزایی بیشتر به شکل ویژه ای برگزار می شود.

معاون تبلیغات و امور استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: دنیا عزت، عظمت، وحدت و عزم جدی ملت ایران و جبهه مقاومت را در ادامه دادن راه امام شهید و بیعت با خلف صالح ایشان خواهد دید.

در ادامه حجت الاسلام میثم امرودی به نمایندگی از شهرداری تهران، سخن گفت و با اشاره به حضور خیل عاشقان در سرزمین عراق گفت: بحث کنسولی امسال بسیار روان شده است و در زمینه رفت و آمد مردم تسهیل بسیار خوبی اتفاق افتاده است.

تسهیل سفر زائران به همت رهبر شهید

وی تصریح کرد: اوایل دهه ۹۰ رهبر شهید موضوع تردد زائران و تسهیل این مسیر را مطرح کردند. ‌ اربعین در چند سال پیش در تهران و شهرستان ها بیشتر با روضه های خانگی همراه بود. مبدع این حرکت(راهپیمایی جاماندگان در ایران) رهبر شهید بودند. و مبنای جریان جاماندگان هم این روایت بود که زیارت عبدالعظیم در ری، مانند زیارت کربلاست.

امرودی گفت: اربعین بزرگترین رسانه قابل تکرار برای مقاومت و برای حضرت اباعبدالله علیه السلام است. پیشنهاد ما این است که با بهره مندی از تبلیغ چهره به چهره و انسان رسانه ها بتوانیم ارتباط مسایل روز و یزید زمان را با استفاده از این تجمع جهانی، تبیین کنیم. علاوه بر این زایران اربعین مطالبه از کشورهای عربی و دیگران عدم حمایت از صهیونیزم را مطالبه کنند.

آیت الله «محمدحسن اختری» رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت در بخشی از این نشست به مسئله مطرح کردن آشکار و گسترده موضوع انتقام خون امام شهید در اربعین اشاره کرد و خواستار ترویج این موضوع شد.

وی گفت: اربعین تبلور انتقام گیری از خون امام حسین علیه السلام است. یعنی اگر بعد از شهادت امام در کربلا، اهل بیت تا این حد به آن می پردازند به دلیل توجه دادن به موضوع انتقام است.

اختری تصریح کرد: ما باید اربعین را به تبلور خونخواهی امام شهیدمان تبدیل کنیم. از طرفی در خیابان ها و میادین شهر نیز برنامه ریزی ها در راستای این مهم باشد. برافراشتن پرچم های یالثارات الحسین و یالثارات الخامنه ای، و برگزاری پویش مشتاق محروم از جمله پیشنهاداتی بود که توسط دیگر اعضای حاضر در نشست عنوان شد. ‌

تحول در حوزه‌های اجتماعی با بازآفرینی اربعین

آیت الله رمضانی نیز در این نشست با اشاره به جایگاه اربعین گفت: نگاه ما به اربعین، که یک رویداد بزرگ تاریخی است نباید فقط بعد زیارتی آن باشد. چرا که این رویداد تاریخی امروز به یک پدیده بزرگ اجتماعی و تمدنی تبدیل شده است. اگر چه بعد زیارتی هم در جای خود مهم است.

وی اظهار داشت: بُعد معرفتی و دانشی این رویداد نیز بسیار بزرگ است. اگر سنخیتی بین ما و امام ایجاد شود هم در دنیا و هم در آخرت ما بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: اربعین نگاه بازآفرینی نمادین راه امام حسین علیه السلام و بستری برای تحول در حوزه های اجتماعی است. حتی می توان آن را تجلی دیپلماسی امت اسلام معنا کرد.

وی تصریح کرد: مهم این است که بتوانیم کیفیت اربعین را به لحاظ محتوایی افزایش داده و نسبت به آن تبیین درستی داشته باشیم. این یک پدیده بی نظیر است که در سراسر جهان میلیون ها نفر در آن مشارکت داوطلباته دارند.

ضرورت قدردانی از دولت و ملت عراق

آیت الله رمضانی ضمن اشاره به ضرورت قدردانی از دولت و ملت عراق خاطرنشان کرد؛ اربعین یک نوع تبیین جامع نسبت به یک رویداد بزرگ است که در اسلام رخ داده و باید به دنیا معرفی شود.

وی با بیان اینکه عاشورا، مبین اسلام حسینی و غدیری در مقابل اسلام اموی و عباسی بود، گفت: امروز هم اسلام در جهان به شکل های دیگری دچار تحریف است، «اسلام رحمانی» و «اسلام داعشی» و یا «اسلام لیبرال یا سکولار».

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: نگاه لیبرال به اسلام به تدریج منجر به تعطیعی شریعت می شود. ‌یعنی حذف تدریجی شریعت. بنابراین می توان عاشورا را عینیت‌بخشی ناب به اسلام دانست.

اربعین حرکت امامت با امت برای مقابله با نظام سلطه

آیت الله رمضانی تأکید کرد: اربعین حرکت امامت با امت برای مقابله با نظام سلطه و نظام جاهلی است. و باید دقت داشت که این مسیر بدون همراهی با امام امکانپذیر نیست. زیارت اربعین یکی از علائم پنچگانه مومن است که به چرائی عاشورا می پردازد. این چرائی باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد تا درس آموز باشد.

وی تبیین نظام امامت را از ضرورت های اربعین برشمرد و گفت: از این حیث نیز اربعین نیاز به تأمل دارد چرا که باعث می شود اسلام از تحریف ها مصون بماند. بنابراین از نکات تبیینی اربعین، مشخص کردن جایگاه رهبری در نظام اسلامی است. اینکه در نظام اسلامی رهبری با کیست؟

وی با اشاره به جاهلیت مدرن تصریح کرد: امروز نظام جاهلیت مدرن بسیار خطرناک تر از جاهلیت گذشته است، این جاهلیت ثانی اشد (شدیدترین) نوع جاهلیت است. چون جاهلیت گذشته فقط این بود که مردم اشجار و سنگ ها را می پرستیدند. البته بحران هایی هم داشت اما جاهلیت مدرن یک نوع انحراف فکری به دنبال دارد و نظام انسانی را منحرف می کند.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد؛ انیبا آمدند تا بشر را از انسان حسّی به انسان عقلی و بالاتر یعنی انسان شهودی ارتقا دهند. ما امروز با یک فرصت استثنایی مواجه هستیم. از این جهت که امروز دین فقط در متن زندگی نیست بلکه در حکمرانی زندگی بشری قرار دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در انتها مهم ترین پیام اربعین را، توسعه رابطه میان امام و امت برشمرد و گفت: امام شهید ما امت را با یک رویکرد درست تربیت کردند. امامین انقلاب ما را در مسیر درست تاریخ قرار دادند و این بزرگترین دستاورد ماست که باید همه مبلغین و فعالان ما برای تبیین این دستاورد تلاش کنند.