حجت‌الاسلام غلامرضا عادل در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از موکب سیدالشهدا (ع) آستان مقدس امامزاده باقر (ع) بیستون، با اشاره به فضای معنوی اربعین امسال، اظهار کرد: اربعین امسال حال و هوایی متفاوت و ویژه دارد و جلوه‌های فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت بیش از گذشته در میان زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نمایان است.

وی با بیان اینکه آموزه‌های نهضت عاشورا همواره الهام‌بخش ملت ایران بوده است، افزود: ملت ایران در طول تاریخ با شعار «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» مسیر حق‌طلبی و مقاومت را دنبال کرده و امروز نیز این روحیه در حرکت عظیم اربعین به خوبی قابل مشاهده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خدمت به زائران اربعین را توفیقی بزرگ برای مجموعه اوقاف دانست و تصریح کرد: سازمان اوقاف همانند سال‌های گذشته با همه ظرفیت‌های خود در عرصه خدمت‌رسانی به زائران حضور یافته است.

حجت‌الاسلام عادل خاطرنشان کرد: امسال نزدیک به ۳۵۰ موکب وابسته به سازمان اوقاف در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور و عتبات عالیات مستقر شده‌اند و خدمات فرهنگی، رفاهی و معنوی متنوعی را به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه می‌کنند.

وی در پایان با قدردانی از خادمان موکب سیدالشهدا (ع) آستان مقدس امامزاده باقر (ع) بیستون، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر کرد.