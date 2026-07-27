  1. استانها
  2. البرز
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

امتحانات دوازدهمی‌ها تا ۱۲ مرداد ادامه دارد

امتحانات دوازدهمی‌ها تا ۱۲ مرداد ادامه دارد

کرج _ مدیرکل آموزش‌وپرورش البرز اعلام کرد: ۴۸ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه یازدهم و دوازدهم البرزی در آرامش کامل در حال رقابت نهایی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز از برگزاری آرام امتحانات نهایی در ۲۶۰ مرکز آزمون این استان خبر داد و اعلام کرد: ۴۸ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه یازدهم و دوازدهم در این دوره امتحانات حضور دارند.

وی با اشاره به آغاز امتحانات از ۲۱ تیرماه، تصریح کرد: آزمون‌های پایه یازدهم امروز به پایان رسید و امتحانات پایه دوازدهم نیز تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.

شعبانی افزود: تیم‌های بازدید وزارتی، ۳۲ شاخص فرآیند برگزاری آزمون‌ها را بر اساس دستورالعمل‌ها ارزیابی می‌کنند.

کد مطلب 6900882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها