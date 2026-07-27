به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، امروز از برگزاری آرام امتحانات نهایی در ۲۶۰ مرکز آزمون این استان خبر داد و اعلام کرد: ۴۸ هزار و ۷۰۰ دانشآموز پایه یازدهم و دوازدهم در این دوره امتحانات حضور دارند.
وی با اشاره به آغاز امتحانات از ۲۱ تیرماه، تصریح کرد: آزمونهای پایه یازدهم امروز به پایان رسید و امتحانات پایه دوازدهم نیز تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.
شعبانی افزود: تیمهای بازدید وزارتی، ۳۲ شاخص فرآیند برگزاری آزمونها را بر اساس دستورالعملها ارزیابی میکنند.
نظر شما