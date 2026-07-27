به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین دهناد بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تصویب بهای خدمات سرویس‌های دانش‌آموزی در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم خبر داد و اظهار کرد: همزمان با این مصوبه، بستر اجرای سامانه جدید سرویس مدارس نیز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فراهم شده تا بخشی از مشکلات سال‌های گذشته در این حوزه برطرف شود.



رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، مسئولیت و نقش شهرداری‌ها در ساماندهی سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان پررنگ‌تر شده است و در همین چارچوب، طی سال‌های اخیر سامانه «سپند» در قم مورد استفاده قرار گرفت.



وی گفت: با وجود استفاده از سامانه پیشین، در فرآیند اجرای سرویس مدارس چالش‌ها و نارسایی‌هایی وجود داشت که ضرورت طراحی یک سامانه کارآمدتر را آشکار کرد.



وی افزود: از مهرماه ۱۴۰۵ محصول نرم‌افزاری جدیدی که توسط مشاوران فنی طراحی و تولید شده، جایگزین سامانه قبلی خواهد شد و انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه سرویس مدارس با بهره‌گیری از این سامانه برطرف شود.



شفافیت در محاسبه هزینه‌ها افزایش می‌یابد



دهناد با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه جدید اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌ها، شفاف بودن نحوه تعیین نرخ و هزینه سرویس مدارس بود که در برخی موارد میان والدین و شرکت‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی درباره محاسبه مسافت و هزینه اختلاف نظر ایجاد می‌شد.



وی ادامه داد: در سامانه جدید، تمامی محاسبات به صورت کاملاً خودکار و بر مبنای فاصله واقعی میان محل سکونت دانش‌آموز و مدرسه انجام می‌شود و همین موضوع زمینه شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات احتمالی را فراهم خواهد کرد.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: علاوه بر شفاف‌سازی نرخ‌ها، امکانات متعددی نیز برای افزایش کیفیت خدمات پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به نظارت مستمر بر فرآیند جابه‌جایی دانش‌آموزان اشاره کرد.



وی گفت: والدین از طریق اپلیکیشن اختصاصی این سامانه می‌توانند وضعیت سرویس فرزند خود را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند و چند دقیقه پیش از رسیدن خودرو به محل سوار شدن دانش‌آموز نیز پیامک اطلاع‌رسانی برای آنان ارسال می‌شود.



مسیرها با هوش مصنوعی مدیریت می‌شود



دهناد افزود: پس از انتقال دانش‌آموز به مدرسه نیز پیامک دیگری برای والدین ارسال خواهد شد تا از رسیدن فرزند خود اطمینان حاصل کنند و این قابلیت نقش مؤثری در ارتقای امنیت و آرامش خاطر خانواده‌ها خواهد داشت.



وی ادامه داد: یکی دیگر از قابلیت‌های سامانه جدید، بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ساماندهی مسیرها و ترکیب دانش‌آموزان هر سرویس است، به گونه‌ای که تخصیص دانش‌آموزان به خودروها متناسب با مسیرهای مشترک، موقعیت منازل و فاصله تا مدرسه به صورت هوشمند انجام خواهد شد.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: این شیوه علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب کاهش مسیرهای غیرضروری و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل دانش‌آموزی خواهد شد.



وی گفت: در کنار ارتقای کیفیت خدمات، برای کاهش فشار مالی خانواده‌ها نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.



هزینه سرویس مدارس به صورت اقساطی پرداخت می‌شود



دهناد افزود: در همین راستا توافق‌هایی با یکی از بانک‌های استان انجام شده است تا والدین بتوانند از تسهیلات ویژه پرداخت هزینه سرویس مدارس استفاده کنند.



وی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه سرویس در ابتدای کار پرداخت می‌شود و مابقی مبلغ در قالب ۹ قسط از خانواده‌ها دریافت خواهد شد تا امکان مدیریت بهتر هزینه‌ها فراهم شود.



رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با استقرار این سامانه جدید که از مهرماه ۱۴۰۵ در اختیار مدیران مدارس، والدین، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان قرار خواهد گرفت، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به محاسبه نرخ، نبود شفافیت و فرآیندهای اجرایی گذشته برطرف شود.



وی افزود: هدف نهایی از اجرای این سامانه، ایجاد نظامی کارآمدتر برای سرویس مدارس و فراهم شدن سفری ایمن، مطمئن و قابل رصد برای دانش‌آموزان از منزل تا مدرسه است.