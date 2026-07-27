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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

افزایش سهم سوخت‌گیری با کارت آزاد در سه استان مرزی

افزایش سهم سوخت‌گیری با کارت آزاد در سه استان مرزی

سهم سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در خوزستان، ایلام و کرمانشاه برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین از ۱۵ به ۳۰ لیتر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور اعلام کرد: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تسهیل سوخت‌رسانی به زائران اربعین، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافته است.

رضانواز افزود: میزان سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی ۴۵ لیتر تعیین شده است.

وی با اشاره به آمادگی جایگاه‌های سوخت در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور گفت: جایگاه‌های سوخت به‌ویژه در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی، آمادگی کامل برای سوخت‌رسانی دارند و به‌صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور از مردم خواست حتماً کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.

رضانواز همچنین تأکید کرد: طی مسیر تا مرز با استفاده از خودروهای عمومی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

کد مطلب 6900976
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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