به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور اعلام کرد: بر اساس تمهیدات پیشبینیشده برای تسهیل سوخترسانی به زائران اربعین، میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها در سه استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش یافته است.
رضانواز افزود: میزان سوختگیری با کارت سوخت شخصی ۴۵ لیتر تعیین شده است.
وی با اشاره به آمادگی جایگاههای سوخت در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی کشور گفت: جایگاههای سوخت بهویژه در مسیرهای اصلی مواصلاتی منتهی به مرزهای غربی، آمادگی کامل برای سوخترسانی دارند و بهصورت شبانهروزی فعال خواهند بود.
سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور از مردم خواست حتماً کارت سوخت شخصی خود را به همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.
رضانواز همچنین تأکید کرد: طی مسیر تا مرز با استفاده از خودروهای عمومی میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.
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