غربالگری و پایش سلامت ۲ هزار و ۲۵۲ زائر در مرز باشماق

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز باشماق مریوان، تیم‌های بهداشت و درمان استان کردستان به صورت شبانه‌روزی در این مرز مستقر بوده و خدمات مورد نیاز زائران و خادمان مواکب را ارائه می‌کنند.

وی افزود: در روز چهارم مردادماه، مجموعاً ۱۴۷ زائر از خدمات درمانی کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین بهره‌مند شدند که بخش قابل توجهی از این خدمات در بیمارستان سیار مستقر در مرز باشماق ارائه شده است.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان بیان کرد: بیمارستان سیار مرز باشماق در این روز پذیرای ۱۴۲ مراجعه‌کننده بود که از این تعداد، ۱۳۷ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و پنج نفر نیز برای دریافت مراقبت‌های بیشتر بستری شدند.

هدایی ادامه داد: نیروهای اورژانس ۱۱۵ نیز در سه مورد بر بالین بیماران حاضر شده و اقدامات امدادی و درمانی لازم را انجام دادند.

وی با اشاره به فعالیت تیم‌های بهداشتی در مرز باشماق گفت: هفت تیم بهداشتی متشکل از ۱۴ کارشناس، وظیفه نظارت و پایش مستمر مراکز خدماتی و موکب‌های مستقر در مسیر تردد زائران را بر عهده دارند.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان عنوان کرد: در همین راستا، ۴۳ موکب و مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی مورد بازرسی قرار گرفته و از ۳۵ مورد مشکوک نیز نمونه‌گیری‌های تخصصی PCR و التور انجام شده است.

هدایی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی در ایام اربعین افزود: نظارت بر سلامت مواد غذایی و رعایت الزامات بهداشتی در مواکب به صورت مستمر انجام می‌شود و مواد غذایی غیرمجاز نیز در جریان بازرسی‌ها شناسایی و معدوم شده است.

وی همچنین از پایش و غربالگری ۲ هزار و ۲۵۲ نفر از زائران و خادمان در مرز باشماق خبر داد و گفت: مجموعه بهداشت و درمان کردستان با بسیج امکانات و استقرار نیروهای تخصصی، آمادگی دارد خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی مورد نیاز زائران اربعین را در مرز باشماق ارائه کند.

دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان خاطرنشان کرد: تأمین سلامت زائران و پیشگیری از بروز بیماری‌ها در کنار ارائه خدمات درمانی، از مهم‌ترین اولویت‌های این کمیته در ایام اربعین است و تیم‌های عملیاتی تا پایان تردد زائران در مرز باشماق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.