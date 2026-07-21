خبرگزاری مهر، گروه استانها: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تمهیدات بهداشتی و درمانی برای ارائه خدمات به زائرانی که از مسیرهای مختلف استان کردستان خود را به مرز باشماق میرسانند، وارد مرحله عملیاتی شده است.
استان کردستان به واسطه برخورداری از مرز رسمی باشماق مریوان، یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین حسینی به شمار میرود و هر ساله در ایام اربعین شاهد افزایش چشمگیر تردد زائران در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان است.
در چنین شرایطی، تأمین سلامت زائران و فراهم کردن امکان دسترسی سریع آنان به خدمات بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ موضوعی که موجب شده مجموعه بهداشت و درمان استان کردستان با استفاده از ظرفیتهای موجود، برنامهریزی گستردهای برای این ایام انجام دهد.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: تمام ظرفیتهای حوزه بهداشت و درمان استان برای ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین بسیج شده است و مراکز مختلف بهداشتی، درمانی و اورژانسی در آمادهباش قرار دارند.
بیمارستان سیار شهید شیخالاسلام آماده خدمترسانی است
بابک هدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان استقرار بیمارستان سیار در مرز باشماق و خدمت رسانی به زائران، با اشاره به پیشبینی ظرفیتهای درمانی ویژه در ایام اربعین گفت: بیمارستان سیار شهید شیخالاسلام از سوم تا سیزدهم مردادماه آماده خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خواهد بود.
وی افزود: فعال بودن این بیمارستان سیار با هدف تقویت ظرفیت درمانی و تسریع در ارائه خدمات پزشکی به زائران پیشبینی شده است تا در صورت نیاز، خدمات درمانی در سریعترین زمان ممکن در اختیار زائران قرار گیرد.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان ادامه داد: در کنار بیمارستان سیار شهید شیخالاسلام، تمام بیمارستانهای استان نیز برای ارائه خدمات درمانی فعال است و ظرفیتهای لازم برای خدمترسانی به زائران در این ایام پیشبینی شده است.
هدایی با اشاره به ظرفیت بیمارستانهای استان عنوان کرد: ۱۶ بیمارستان در سطح استان کردستان برای ارائه خدمات درمانی در ایام اربعین فعال هستند و آماده پاسخگویی به نیازهای درمانی احتمالی زائران خواهند بود.
وی همچنین از فعالیت بیمارستان کوثر سنندج به عنوان بیمارستان پشتیبان خبر داد و گفت: بیمارستان کوثر سنندج نیز به عنوان بیمارستان پشتیبان در مرکز استان فعال است تا در صورت نیاز، ظرفیتهای درمانی بیشتری برای ارائه خدمات به زائران و پشتیبانی از روند درمان فراهم باشد.
آمادهباش ۶۵۱ خانه بهداشت و ۱۵۰ مرکز سلامت
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان در ادامه با اشاره به برنامههای حوزه بهداشت اظهار کرد: در حوزه بهداشت، ۶۵۱ خانه بهداشت و ۱۵۰ مرکز سلامت که در مسیر تردد و راهپیمایی زائران اربعین حسینی قرار دارند، در حال آمادهباش هستند.
هدایی افزود: این مراکز آمادهاند تا در طول ایام اربعین خدمات بهداشتی مورد نیاز را به زائران ارائه دهند و در صورت نیاز، پوشش خدمات سلامت در مسیرهای تردد زائران را تأمین کنند.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع بهداشت در ایام اربعین گفت: ارائه خدمات بهداشتی و نظارت مستمر بر وضعیت سلامت در مسیر تردد زائران، یکی از اولویتهای اصلی کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین است و تلاش شده است ظرفیتهای موجود در این بخش به صورت کامل فعال شود.
۲۲۰ نیرو در قالب ۱۰۷ تیم نظارتی فعالیت دارند
هدایی همچنین از فعالیت تیمهای نظارتی در ایام اربعین خبر داد و گفت: ۲۲۰ نفر از نیروهای حوزه بهداشت در قالب ۱۰۷ تیم نظارتی فعالیت دارند.
وی بیان کرد: این تیمها در مسیرهای تردد زائران حضور خواهند داشت و بر روند اجرای برنامههای بهداشتی و ارائه خدمات نظارت میکنند.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان افزود: هدف از فعالیت این تیمها، ارتقای سطح نظارتهای بهداشتی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در مسیر تردد زائران است.
فعالیت شبانهروزی ۷۵ پایگاه اورژانس
وی در ادامه به ظرفیتهای اورژانسی استان اشاره کرد و گفت: ۷۵ پایگاه اورژانس در سطح استان به صورت شبانهروزی فعالیت دارند و برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران در آمادهباش هستند.
هدایی افزود: پایگاههای اورژانس با هدف امدادرسانی سریع و بهموقع به زائران در مسیرهای مختلف فعال خواهند بود و در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز فوری پزشکی، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
وی همچنین از استقرار اورژانس هوایی به عنوان ظرفیت پشتیبان خبر داد و اظهار کرد: اورژانس هوایی نیز به عنوان اورژانس پشتیبان در نظر گرفته شده است تا در مواقع ضروری و در شرایطی که نیاز به انتقال سریع بیماران یا مصدومان وجود داشته باشد، از این ظرفیت استفاده شود.
استقرار تجهیزات امدادی در مرز باشماق
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان با اشاره به تمهیدات ویژه برای مرز باشماق گفت: با توجه به اهمیت این مرز و حجم تردد زائران، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در این منطقه مستقر شده است.
هدایی افزود: در مرز باشماق یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک دستگاه چهارچرخه آمبولانس برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی مستقر هستند.
وی ادامه داد: استقرار این تجهیزات با هدف افزایش توان امدادرسانی و تسریع در ارائه خدمات پزشکی به زائران انجام شده است و نیروهای مربوطه در صورت نیاز آماده خدمترسانی خواهند بود.
بسیج ظرفیتهای بهداشت و درمان برای سلامت زائران
هدایی با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان استان کردستان گفت: تلاش شده است تمامی ظرفیتهای موجود در حوزههای بهداشت، درمان و فوریتهای پزشکی برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی به کار گرفته شود.
وی اظهار کرد: آمادهباش ۶۵۱ خانه بهداشت، ۱۵۰ مرکز سلامت، فعالیت ۱۰۷ تیم نظارتی با حضور ۲۲۰ نفر، فعال بودن ۱۶ بیمارستان، فعالیت شبانهروزی ۷۵ پایگاه اورژانس و استقرار اورژانس هوایی به عنوان پشتیبان، بخشی از اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات به زائران است.
دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین کردستان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه بهداشت و درمان استان این است که زائران اربعین حسینی در مسیر تردد خود از خدمات بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی مناسب برخوردار باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان ارائه خدمات سریع و بهموقع فراهم باشد.
با توجه به افزایش تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، آمادهباش مجموعه بهداشت و درمان کردستان و استقرار تجهیزات و نیروهای تخصصی در مسیرهای تردد و مرز باشماق، بخشی از برنامههای این استان برای تسهیل تردد و حفظ سلامت زائران است؛ برنامهای که با محوریت کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان کردستان و با استفاده از ظرفیت مراکز بهداشتی، بیمارستانها و مجموعه اورژانس استان دنبال میشود.
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