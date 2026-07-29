رحیمیان: نظارت بر خدمات مرزی در ایام اربعین حسینی تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در محورهای منتهی به مرز باشماق، طرح ویژه نظارت بر بازار و خدمات عمومی در این مرز بینالمللی با حضور دستگاههای نظارتی و اجرایی در حال اجرا است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مرز باشماق، ضمن بررسی روند اجرای این طرح، بر ضرورت صیانت از حقوق زائران و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات تأکید کرد.
در این طرح، گشتهای مشترک با مشارکت تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان در مرز باشماق و مسیرهای منتهی به آن مستقر شدهاند و فعالیت واحدهای صنفی و خدماتی را تا پایان ایام اربعین رصد میکنند.
بازرسی از مراکز خدماتی مسیر زائران
وی بیان کرد: در جریان بازدیدهای انجام شده، پایانههای مسافری، جایگاههای عرضه سوخت، رستورانها، مراکز اقامتی بینراهی و دیگر واحدهای خدماتی مورد بررسی قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: رعایت نرخهای مصوب، کیفیت و کمیت خدمات، ضوابط بهداشتی و جلوگیری از تضییع حقوق زائران از مهمترین محورهای این بازرسیها اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به استمرار فعالیت گشتهای نظارتی اظهار کرد: گشتهای مشترک تا پایان اربعین به صورت روزانه و مستمر در محورهای تردد زائران حضور خواهند داشت و با هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: گرانفروشی، کمفروشی، عرضه کالا و خدمات خارج از ضوابط، تخلفات بهداشتی و سایر تخلفات صنفی در این ایام با حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار میگیرد و دستگاههای نظارتی اجازه نخواهند داد حقوق زائران تضییع شود.
فعالیت شبانهروزی ۸۰ موکب در باشماق
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه از موکبهای مستقر در مرز باشماق نیز بازدید کرد و از تلاش خادمان اربعین برای فراهم کردن شرایط مناسب پذیرایی و خدمترسانی به زائران قدردانی کرد.
وی گفت: در حال حاضر ۸۰ موکب در مرز بینالمللی باشماق به صورت شبانهروزی فعال هستند و خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی را به زائران ارائه میکنند.
وی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی را از نقاط قوت روند خدمترسانی در باشماق دانست و افزود: همراهی مردم و دستگاههای مختلف موجب شده است بخش قابل توجهی از نیازهای زائران در این مرز پیشبینی و تأمین شود.
پارکینگ و خدمات خودرویی رایگان برای زائران
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به خدمات پیشبینیشده برای زائران در مرز باشماق عنوان کرد: پارکینگ این مرز به صورت رایگان در اختیار زائران قرار گرفته و خدمات خودرویی مورد نیاز از جمله امدادرسانی و پشتیبانی فنی نیز بدون دریافت هزینه ارائه میشود.
وی ادامه داد: فراهم کردن این خدمات با هدف کاهش دغدغه زائران و تسهیل روند سفر آنها انجام شده است تا زائران بتوانند با آرامش بیشتری مسیر سفر معنوی خود را طی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ظرفیتهای مرز باشماق برای میزبانی از زائران اربعین، گفت: این مرز از زیرساختهای مناسب، مسیر تردد روان، موکبهای متعدد مردمی و امکانات رفاهی برخوردار است.
وی آبوهوای خنکتر باشماق نسبت به بسیاری از مرزهای کشور را یکی دیگر از مزیتهای این مرز عنوان کرد و افزود: مجموعه این ظرفیتها میتواند باشماق را به یکی از مسیرهای مناسب برای عزیمت زائران به عتبات عالیات تبدیل کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان از زائران اربعین حسینی دعوت کرد مرز بینالمللی باشماق را برای سفر خود انتخاب کنند و گفت: تلاش همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و مجموعههای مردمی بر این است که زائران با امنیت، آرامش و سهولت بیشتری از این مرز تردد کرده و سفری معنوی و خاطرهانگیز را تجربه کنند.
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