به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان نوریزدان در سخنانی، اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح بهسازی و ساماندهی خیابان «افلاک» خرمآباد در مجاورت بنای تاریخی قلعه «فلکالافلاک»، توسعه زیرساختهای شهری در بخش فاضلاب نیز در اولویت قرار گرفت.
وی گفت: در همین راستا، شرکت آبوفاضلاب استان لرستان اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب این خیابان را در دستور کار قرار داد تا همگام با زیباسازی و نوسازی این محور مهم شهری، زیرساختی ماندگار و کارآمد برای شهروندان فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب لرستان، افزود: این پروژه با اجرای ۱۵۰ متر شبکه فاضلاب و با اعتباری بالغ بر بیش از ۱۰ میلیارد ریال، در مدتزمان تعیینشده به بهرهبرداری رسید.
نوریزدان، عنوان کرد: با اجرای این طرح، امکان اتصال و بهرهمندی واحدهای تجاری و مسکونی واقع در خیابان «افلاک» از شبکه جمعآوری فاضلاب فراهم شد، اقدامی مؤثر در ارتقای بهداشت عمومی، حفظ محیطزیست و تکمیل زیرساختهای شهری در یکی از مهمترین محورهای تاریخی و گردشگری خرمآباد است.
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