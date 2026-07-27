به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان نوریزدان در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با اجرای طرح بهسازی و ساماندهی خیابان «افلاک» خرم‌آباد در مجاورت بنای تاریخی قلعه «فلک‌الافلاک»، توسعه زیرساخت‌های شهری در بخش فاضلاب نیز در اولویت قرار گرفت.

وی گفت: در همین راستا، شرکت آب‌وفاضلاب استان لرستان اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب این خیابان را در دستور کار قرار داد تا همگام با زیباسازی و نوسازی این محور مهم شهری، زیرساختی ماندگار و کارآمد برای شهروندان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان، افزود: این پروژه با اجرای ۱۵۰ متر شبکه فاضلاب و با اعتباری بالغ بر بیش از ۱۰ میلیارد ریال، در مدت‌زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری رسید.

نوریزدان، عنوان کرد: با اجرای این طرح، امکان اتصال و بهره‌مندی واحدهای تجاری و مسکونی واقع در خیابان «افلاک» از شبکه جمع‌آوری فاضلاب فراهم شد، اقدامی مؤثر در ارتقای بهداشت عمومی، حفظ محیط‌زیست و تکمیل زیرساخت‌های شهری در یکی از مهم‌ترین محورهای تاریخی و گردشگری خرم‌آباد است.