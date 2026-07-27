دمای هوا در زنجان کاهش یافت؛ وزش باد نسبتاً شدید تا پایان هفته

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده غالب جوی در ساعات بعدازظهر، وزش باد است که در برخی مناطق به‌طور موقت به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید.

وی افزود: افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و افت میدان دید افقی شود، از این‌رو شهروندان به‌ویژه در مناطق باز، ارتفاعات و محورهای مواصلاتی، نکات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه تا پایان هفته سامانه بارشی فعالی وارد استان نخواهد شد، تصریح کرد: طی روزهای آینده انتظار بارندگی در سطح استان وجود ندارد و شرایط جوی از پایداری نسبی برخوردار خواهد بود.

رحمان‌نیا با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: از امروز روند کاهش نسبی دما آغاز شده و نسبت به روزهای گذشته از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد. هرچند این کاهش دما محسوس است، اما همچنان در ساعات میانی روز، هوای استان گرم خواهد بود.

وی از کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست با توجه به وزش باد، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات، تأسیسات و تجهیزات کشاورزی اتخاذ کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین به شهروندان توصیه کرد با وجود کاهش نسبی دما، همچنان از تردد و قرار گرفتن غیرضروری در معرض تابش مستقیم خورشید در ساعات گرم روز خودداری کرده و مدیریت مصرف آب و برق را در دستور کار قرار دهند.

رحمان‌نیا تأکید کرد: اداره‌کل هواشناسی استان زنجان به‌صورت مستمر شرایط جوی استان را رصد می‌کند و در صورت تغییر الگوهای هواشناسی یا صدور هرگونه هشدار، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.