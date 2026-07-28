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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۰

وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش‌های پراکنده درگلستان طی روزهای آینده

وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش‌های پراکنده درگلستان طی روزهای آینده

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان خبر داد و گفت: طی روزهای آینده وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و غبار در مناطق مستعد پیش‌بینی می‌شود.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی روزهای آینده، استان به تناوب تحت تأثیر جریانات مرطوب قرار خواهد گرفت که پیامد آن افزایش ابر در برخی ساعات خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، در ساعات عصر و شب احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست و این شرایط می‌تواند به صورت محلی و موقت رخ دهد.

اصحابی با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار اظهار کرد: وزش باد نسبتاً شدید از مهم‌ترین مخاطرات جوی در این بازه زمانی خواهد بود و در نواحی مستعد نیز احتمال خیزش گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد گرد و غبار، خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از وزش باد و کاهش کیفیت هوا در نظر بگیرند.

کد مطلب 6901258

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