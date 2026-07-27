https://mehrnews.com/x3cGf8 ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲ کد مطلب 6901019 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲ تردد روان زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین ادامه دارد ارومیه - در آستانه اربعین حسینی تردد زائران از پایانه مرزی تمرچین در حال انجام بوده و روان ادامه دارد. دریافت 21 MB کد مطلب 6901019 کپی شد مطالب مرتبط از خسروی تا منذریه؛ خدمت شبانهروزی به زائران اربعین خالدی: ۸۵۰۰ نیروی هلال احمر در اربعین به زائران خدمترسانی میکنند آزادی: ۵ موکب در مرز بازرگان دایر شد/تردد ۵۵۰۰ زائر خارجی امام جمعه ماکو: اربعین حسینی فرصتی برای خنثی کردن توطئه های دشمنان است برچسبها مرز تمرچین زائران اربعین اربعین 1405
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