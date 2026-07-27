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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

تردد روان زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین ادامه دارد

تردد روان زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین ادامه دارد

ارومیه - در آستانه اربعین حسینی تردد زائران از پایانه مرزی تمرچین در حال انجام بوده و روان ادامه دارد.

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کد مطلب 6901019

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