شرکت آب و فاضلاب اهواز از ساختار استانی مستقل شد

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقلال بخش آب و فاضلاب اهواز از ساختار شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و پس از دستور محمدرضا عارف (معاون اول رئیسجمهور)، فرآیند تغییر دستگاه اجرایی طرحهای آب و فاضلاب اهواز از شرکت آبفای استان به شرکت آبفای اهواز انجام شد.
وی افزود: دستگاه اجرایی دو طرح مهم شامل ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر اهواز و ایجاد و تکمیل تأسیسات آب اهواز از شرکت آبفای استان خوزستان به شرکت آبفای اهواز تغییر یافت؛ وزارت نیرو با یکپارچهسازی مدیریت اجرایی این تأسیسات موافقت کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز این تغییر را در چارچوب قانون تأیید کرده است.
موسویزاده با تأکید بر اینکه این اقدام زمینه استقلال بودجهای و مالی پروژههای آب اهواز را فراهم میکند، تصریح کرد: استقلال مالی و مدیریتی شرکت آبفای اهواز، کاهش بروکراسی، تسریع در تخصیص منابع و سرعت گرفتن اجرای طرحهای عمرانی این حوزه را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به پیگیریهای پیشین خود در خصوص مشکلات آب و فاضلاب اهواز گفت: بارها بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات این حوزه و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی و اعتباری مستقل تأکید کردم؛ اکنون با تغییر دستگاه اجرایی طرحهای اصلی آب و فاضلاب اهواز، گام مهمی در مسیر تقویت مدیریت این حوزه و تسریع در خدمترسانی به مردم برداشته شده است.
وی بیان کرد: این تغییر ساختار، امکان مدیریت مستقلتر اعتبارات، برنامهریزی دقیقتر برای پروژهها، مدیریت مستقیم منابع و پاسخگویی سریعتر به مطالبات مردم را فراهم خواهد کرد.
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