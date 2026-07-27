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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

راهبرد وحدت‌گرایانه امام و رهبری برای جهان اسلام تبیین شود

راهبرد وحدت‌گرایانه امام و رهبری برای جهان اسلام تبیین شود

گرگان-امام جمعه اهل‌سنت آق‌قلا گفت:اندیشه تقریب مذاهب و احترام متقابل به مقدسات مسلمانان که از سوی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب دنبال شده، باید بیش از گذشته برای علمای جهان اسلام تبیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالرزاق رهبر، شامگاه دوشنبه در نشست نخبگانی قائد شهید امت، طلایه دار اخوت، وحدت مقاومت و عزت امت اسلامی با تأکید بر اهمیت تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم و سنت نبوی، مسلمانان را به وحدت و همگرایی دعوت کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این آموزه‌ها در جهان اسلام تبیین شود.

وی با اشاره به جایگاه اهل‌بیت(ع) در میان مسلمانان افزود: بسیاری از علمای برجسته اهل‌سنت در طول تاریخ و نیز در دوران معاصر، محبت و احترام ویژه‌ای نسبت به اهل‌بیت(ع) داشته‌اند و این اشتراکات می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی باشد.

امام جمعه اهل‌سنت آق‌قلا با اشاره به نام‌گذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره) گفت: این ابتکار تاریخی، یکی از مهم‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی برای نزدیک‌کردن مذاهب اسلامی بود و همچنان باید به عنوان الگویی برای جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.

آخوند رهبر، نام‌گذاری روز جهانی قدس را نیز از دیگر ابتکارات وحدت‌آفرین امام راحل برشمرد و اظهار کرد: امروز مسئله فلسطین، محور مشترک همه مسلمانان است و مقابله با رژیم صهیونیستی نیازمند همدلی و انسجام امت اسلامی است.

وی با اشاره به تجربیات خود در سفرهای متعدد حج و دیدار با علمای کشورهای مختلف گفت: بسیاری از علمای اهل‌سنت در کشورهای اسلامی، دیدگاه‌هایی نزدیک به جمهوری اسلامی درباره وحدت، احترام به اهل‌بیت(ع) و مقابله با افراط‌گرایی دارند، اما این ظرفیت‌ها کمتر معرفی شده است.

امام جمعه اهل‌سنت آق‌قلا از رئیس جامعه المصطفی خواست با دعوت از اندیشمندان و علمای معتدل اهل‌سنت از کشورهای مختلف، زمینه گفتگوهای علمی و تبیین اندیشه تقریب مذاهب را بیش از گذشته فراهم کند.

وی همچنین با تمجید از رویکرد رهبر معظم انقلاب در تعامل با علمای اهل‌سنت اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره بر احترام به مقدسات اهل‌سنت، پرهیز از اختلاف‌افکنی و تقویت وحدت اسلامی تأکید داشته‌اند و این نگاه باید به صورت گسترده در جهان اسلام معرفی شود.

آخوند عبدالرزاق تأکید کرد: امروز وظیفه نخبگان و علمای جهان اسلام، تبیین مشترکات مذاهب، مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و معرفی چهره واقعی اسلام ناب در برابر دشمنان امت اسلامی است.

کد مطلب 6901205

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