به گزارش خبرنگار مهر، آخوند عبدالرزاق رهبر، شامگاه دوشنبه در نشست نخبگانی قائد شهید امت، طلایه دار اخوت، وحدت مقاومت و عزت امت اسلامی با تأکید بر اهمیت تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم و سنت نبوی، مسلمانان را به وحدت و همگرایی دعوت کردهاند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این آموزهها در جهان اسلام تبیین شود.
وی با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در میان مسلمانان افزود: بسیاری از علمای برجسته اهلسنت در طول تاریخ و نیز در دوران معاصر، محبت و احترام ویژهای نسبت به اهلبیت(ع) داشتهاند و این اشتراکات میتواند زمینهساز تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی باشد.
امام جمعه اهلسنت آققلا با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره) گفت: این ابتکار تاریخی، یکی از مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی برای نزدیککردن مذاهب اسلامی بود و همچنان باید به عنوان الگویی برای جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.
آخوند رهبر، نامگذاری روز جهانی قدس را نیز از دیگر ابتکارات وحدتآفرین امام راحل برشمرد و اظهار کرد: امروز مسئله فلسطین، محور مشترک همه مسلمانان است و مقابله با رژیم صهیونیستی نیازمند همدلی و انسجام امت اسلامی است.
وی با اشاره به تجربیات خود در سفرهای متعدد حج و دیدار با علمای کشورهای مختلف گفت: بسیاری از علمای اهلسنت در کشورهای اسلامی، دیدگاههایی نزدیک به جمهوری اسلامی درباره وحدت، احترام به اهلبیت(ع) و مقابله با افراطگرایی دارند، اما این ظرفیتها کمتر معرفی شده است.
امام جمعه اهلسنت آققلا از رئیس جامعه المصطفی خواست با دعوت از اندیشمندان و علمای معتدل اهلسنت از کشورهای مختلف، زمینه گفتگوهای علمی و تبیین اندیشه تقریب مذاهب را بیش از گذشته فراهم کند.
وی همچنین با تمجید از رویکرد رهبر معظم انقلاب در تعامل با علمای اهلسنت اظهار کرد: مقام معظم رهبری همواره بر احترام به مقدسات اهلسنت، پرهیز از اختلافافکنی و تقویت وحدت اسلامی تأکید داشتهاند و این نگاه باید به صورت گسترده در جهان اسلام معرفی شود.
آخوند عبدالرزاق تأکید کرد: امروز وظیفه نخبگان و علمای جهان اسلام، تبیین مشترکات مذاهب، مقابله با جریانهای تفرقهافکن و معرفی چهره واقعی اسلام ناب در برابر دشمنان امت اسلامی است.
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