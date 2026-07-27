امام جمعه شاهرود:مرصاد پایان رؤیای منافقین و نماد مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز عملیات مرصاد در دبیرستان شاهد شهید حسن‌پور حیدری شاهرود، اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره عملیات مرصاد و شهدای این حماسه، گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی با اشاره به شرایط کشور پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ افزود: تجاوز منافقین سبب شد روحیه جهاد، ایثار و شهادت دوباره در میان ملت ایران زنده شود و رزمندگان اسلام با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کنند.

امام جمعه شاهرود عملیات مرصاد را آخرین عملیات رسمی دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: این عملیات پایانی قاطع بر خیال خام منافقین و حامیان آنان بود و نشان داد هرگاه ملت ایران با وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت در میدان حضور داشته باشند، دشمن راهی جز شکست نخواهد داشت.

امینی با اشاره به خاطرات خود از روزهای عملیات مرصاد ادامه داد: حضور رزمندگان، فرماندهان و نیروهای مردمی جلوه‌ای کم‌نظیر از فداکاری و ازخودگذشتگی بود و شهدای والامقام با جانفشانی خود مانع تحقق اهداف دشمن شدند.

وی با تأکید بر نقش امدادهای الهی در پیروزی ملت ایران خاطرنشان کرد: ایمان، وحدت، تبعیت از مقام معظم رهبری و روحیه مقاومت مردم، همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

امام جمعه شاهرود همچنین بر ضرورت تبیین حماسه مرصاد برای نسل نوجوان و جوان تأکید کرد و گفت: حفظ و تقویت فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه جهادی، مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدهای دشمنان است.