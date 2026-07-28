ادارات کاشان باید طی یک هفته کارمندان مجرد خود را شناسایی کنند

مجتبی راعی در حاشیه جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و تسهیل ازدواج آنان هم افزایی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های حوزه جوانان نباید به یک دستگاه محدود شود، ابراز کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی باید برای مهارت‌آموزی، کشف استعدادها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و امیدآفرینی در میان جوانان نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار کاشان همچنین بر استفاده بهینه از زیرساخت‌های دولتی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان از جمله بازدید رایگان جوانان از اماکن تاریخی، توسعه برنامه‌ها در محلات و روستاها با بهره‌گیری از کانون‌های پیشرفت محله‌ای و کانون‌های مساجد و تقویت برنامه‌های جمعی و آموزشی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری موضوع ازدواج جوانان در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: ادارات باید ظرف یک هفته آمار کارکنان مجرد خود را احصا و برای تسهیل ازدواج آنان برنامه‌ریزی کنند؛ موضوعی که در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

راعی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته پایش و ارزیابی برای نظارت بر اجرای برنامه‌ها، سنجش بازخورد خانواده‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت‌های غنی‌سازی اوقات فراغت تاکید کرد.