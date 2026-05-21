کاهش ۴۱ درصدی آمار ازدواج در کاشان

مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از روند کاهشی ازدواج و نرخ فرزندآوری در این شهرستان، اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید نسبت به عملیاتی کردن مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان اهتمام جدی داشته باشند.
وی ابراز کرد: جوانان نیروی محرک و تحولآفرین جامعه هستند و ازدواج یکی از مقاطع حیاتی زندگی آنان محسوب میشود.
فرماندار کاشان با اشاره به آمارهای موجود در سطح شهرستان کاشان، افزود: متأسفانه نسبت ازدواج به طلاق در حال حاضر به ۲ به یک رسیده است، در حالی که این آمار در گذشته ۴ به یک بود که این تغییر وضعیت، زنگ خطری جدی برای شهرستان محسوب میشود.
وی با اشاره به آمار مقایسهای ازدواج در سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۳، گفت: شاهد کاهش ۴۱ درصدی در این حوزه هستیم. همچنین نرخ فرزندآوری در شهرستان به ۱.۲۹ رسیده است، در حالی که این شاخص در سال گذشته ۱.۴۷ بود؛ این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید به نرخ ۲.۵ برسیم.
راعی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهرستان را میانسالان و سالمندان تشکیل میدهند، خاطرنشان کرد: این وضعیت بیانگر ضرورت توجه ویژه به مسئله جوانی جمعیت است و باید برای کاهش سن ازدواج و ترویج ازدواج آگاهانه و پایدار برنامهریزی عملیاتی داشته باشیم.
وی با انتقاد از عدم حضور برخی دستگاهها در جلسات ستاد، تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاههای بسیار تأثیرگذار در حوزه فرهنگسازی و خانواده، باید نقش فعالتری ایفا کند.
فرماندار کاشان در ادامه بر لزوم تمرکززدایی و بهرهگیری از ظرفیت شورای محلات تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت این شوراها و کمیتههای تخصصی، خدمات و تسهیلات موجود در حوزه ازدواج و فرزندآوری به درستی برای مردم بیان و اطلاعرسانی شود.
وی همچنین با تأکید بر رفع موانع پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: سردرگمی جوانان در انتخاب بانک و طولانی شدن فرایندهای اداری، آسیبزاست؛ لذا بانکها باید با اهتمام بیشتر و تعیین تکلیف شعب عامل، در پرداخت سریع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری همکاری کنند.
راعی با تأکید بر حمایت از مراکز مشاوره پیش از ازدواج و تشکلهای مردمنهاد فعال در حوزه ازدواج آسان، خواستار هدایت خیرین به سمت کمک به تأمین جهیزیه و حمایتهای معیشتی برای شکلگیری ازدواجهای سالم و پایدار در شهرستان شد.
