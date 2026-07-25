  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور»

رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور»

مراسم رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» در موزه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، آئین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» روز دوشنبه ۵ مرداد با حضور نمایندگان صنوف سینمایی، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مدیران سینمایی در موزه سینما برگزار می‌شود.

طرح تسهیم از مبدا که با مشارکت صنوف سینمایی و مجموعه‌های فعال در چرخه اکران و نمایش فیلم به مرحله اجرا رسیده است، در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه جامعه سینمایی کشور و با هدف ساماندهی فرآیند تسهیم درآمد حاصل از فروش بلیت سینماها طراحی و اجرایی شده است.

در این مراسم، ضمن تشریح ابعاد و سازوکار اجرایی طرح، اهداف، مزایا و آثار آن بر چرخه اقتصادی سینمای ایران برای حاضران تبیین خواهد شد.

این آئین از ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه، ۵ مرداد در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار می‌شود.

کد مطلب 6898225
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها