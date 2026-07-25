رونمایی از طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، آئین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» روز دوشنبه ۵ مرداد با حضور نمایندگان صنوف سینمایی، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و مدیران سینمایی در موزه سینما برگزار می‌شود.

طرح تسهیم از مبدا که با مشارکت صنوف سینمایی و مجموعه‌های فعال در چرخه اکران و نمایش فیلم به مرحله اجرا رسیده است، در راستای تحقق یکی از مطالبات دیرینه جامعه سینمایی کشور و با هدف ساماندهی فرآیند تسهیم درآمد حاصل از فروش بلیت سینماها طراحی و اجرایی شده است.

در این مراسم، ضمن تشریح ابعاد و سازوکار اجرایی طرح، اهداف، مزایا و آثار آن بر چرخه اقتصادی سینمای ایران برای حاضران تبیین خواهد شد.

این آئین از ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه، ۵ مرداد در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار می‌شود.