هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشهایی درباره تأخیر طولانی پرواز شرکت هواپیمایی ایرانایر در مسیر تهران ـ نجف در روز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵، بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هشدار داد.
بر اساس این گزارش، این پرواز با وجود صدور کارت پرواز و تحویل بار مسافران، با بیش از ۹ ساعت تأخیر انجام شد که موجب سرگردانی و نارضایتی مسافران شد.
به گفته اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، بررسیهای اولیه سازمان بازرسی نشان میدهد، نبود هماهنگی میان سازمان هواپیمایی کشوری و مسئولان فرودگاه مهرآباد در صدور مجوز پرواز برای شرکت هواپیمایی ایرانایر از مهمترین عوامل بروز این تأخیر بوده است. از طرفی به واسطه آغاز عملیات پروازهای اربعین، بررسیهای صورت گرفته مؤید آن بوده که با وجود پیشبینیهای انجامشده برای تسهیل اعزام زائران، صدور مجوز پرواز برای برخی دیگر از شرکتهای هواپیمایی نیز تاکنون نهایی نشده و این وضعیت با توجه به ضرورت اهمیت خدمترسانی به زائران، قابل قبول نیست.
وی افزود: بر این اساس، بازرس کل امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آییننامه اجرایی این قانون، از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواسته است با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع، رفع ناهماهنگیها و تعیین تکلیف مجوز پرواز شرکتهای هواپیمایی متناسب با ظرفیتهای موجود و توان عملیاتی شرکتها و فرودگاهها اقدام کرده و گزارش اقدامات انجامشده را به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کند.
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