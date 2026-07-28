به گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر عابدی، در نشست تشریح برنامههای اربعین حسینی با اشاره به راهبرد «جمع بین اربعین و میدان» اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی کشور، بازه سفر کوتاهتر شده و با تقسیم کار، نقشآفرینی دانشجویان در هر دو عرصه تضمین شده و میدان فرهنگ نعل اسبی همچنان فعال است.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات هماهنگی گسترده با مدیران دانشگاهی و فرماندهان بسیج، اجتماع بزرگ دانشگاهیان در امیرچقماق و پیادهروی نمادین از میدان فرهنگ به میدان عالم همراه با کولههای سفر به عنوان مقدمات این حرکت عظیم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه اقدامات با نگاه تمدنی و با محوریت اربعین جریانساز در دست اجراست، افزود: ما به دنبال این هستیم که «ملت مبعوث شده به امت جهانی مبعوث شده تبدیل شوند» و جهانی که مبعوث شد تا به زودی شاهد ظهور خواهیم بود.
عابدی ادامه داد: حضور دانشجویان در اربعین امسال، جریانساز و تمدنی است و این حرکت با شعار محوری «قوموا لله» و با محوریت مطالبه خونخواهی و انتقام امام شهید و تشکیل امت واحده کشورهای مقاومت و آزادیخواه اجرا خواهد شد.
وی گفت: اربعین بعد از جنگ تحمیلی سوم، قطعاً اربعینی متفاوت و استکبارستیزانه خواهد بود و تبیین دستاوردهای ایران اسلامی به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت در این جنگ و مبارزه با آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی از ماموریتهای اصلی دانشجویان است. بر همین اساس، دانشجویان به ایجاد گفتمانسازی و نمادسازی مقاومت با استفاده از پرچمهای مقاومت میپردازند.
مسئول بسیج دانشجویی استان یزد با اشاره به جزئیات اعزام زائران دانشجویی خاطرنشان کرد: امسال ۶۸۰ دانشجو در قالب ۱۷ کاروان در بازههای زمانی ۳ و ۵ مردادماه به عتبات عالیات اعزام میشوند. برای پوشش دقیق این رویداد، تیمهای تخصصی رسانه و افراد رسانهای اعزام شدهاند تا ضمن توجیه دانشجویان برای روایتنویسی و راه انداختن جریان روایت، شبکه تامین محتوای لحظهای برای دانشجویان زائر و فعالیتهای بینالملل را ایجاد کنند.
عابدی افزود: همچنین تعاملات لازم با صداوسیما برای پخش کلیپها و قرار دادن آنها در آرشیو از طریق بارگذاری در سایت انجام شده است. همچنین یکی از نمادینترین اقدامات امسال که در راستای پیوند اربعین و میدان طراحی شده، طرح «زیارت نیابتی» به نیابت از میدانداران خیابان است که به در اجرا خواهد آمد.
وی افزود: طراحی و پخش تراکت متن صحبتهای رهبری، پخش اتیکت با تصویر رهبر شهید و رهبر جدید، مباحثه و روشنگری دانشجویی در فضای داخلی و بینالملل از دیگر اقدامات گفتمانی ماست. همچنین زنجیره ارتباطی برای خونخواهی از امام شهید در مسیر مشایه شکل گرفته و کاروانها پرچمهای «یالثارات الخامنهای» را حمل خواهند کرد.
مسئول بسیج دانشجویی یزد در خصوص اقدامات میدانی در کشور عراق نیز توضیح داد: موکب دانشجویان حسینیه ایران توسط دانشجویان استان در کربلا برپا میشود و همچنین موکب سیار دانشجویان حسینیه ایران یزد در مسیر مشایه از نجف به کربلا مستقر خواهد شد تا یک حرکت منسجم توسط کاروانهای دانشجویی با شعار «قوموا لله» اجرا شود.
عابدی در خصوص خدمات و طرحهای ویژه در مسیر نیز گفت: دانشجویان علوم پزشکی یزد طرح «طبیب دوار» را برای ارائه خدمات پزشکی به زوار اجرا میکنند و خادمین دانشجویی یزد نیز طرح «در مدار حبیب» را در برنامه اربعین پیادهسازی خواهند کرد.
وی گفت: در بُعد فرهنگی و تکریم زوار، پخش اسباببازی، انجام بازیهای فکری و فعالیتهای کودکانه در مواکب در دستور کار است و هدایای ویژهای نیز به موکبداران داده خواهد شد تا پیوند امت مبعوث شده تحکیم یابد.
عابدی در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: انشاءالله حرکت قدمبهقدم دانشجویان حسینیه ایران در مسیر اباعبدالله(ع) مورد قبول و رضای فرمانده ما، حضرت صاحبالزمان(عج) قرار بگیرد و از ظرفیت اربعین برای شکلگیری امت واحده جهان اسلامی علیه استکبار جهانی با هدف خونخواهی امام شهید و لبیکگویی به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی الامام سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) بهرهمند شویم.
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