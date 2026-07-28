آزادی ۶۸ مددجوی جرایم غیرعمد در استان کرمان از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، صبح سه شنبه در نشست هیات امنای ستاد دیه استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۰ مددجوی جرایم غیرعمد با تلاش ستاد دیه از زندان آزاد شدهاند و ۱۸ نفر دیگر نیز در جلسه امروز در حال تعیین تکلیف هستند که با این احتساب، شمار آزادیها به ۶۸ نفر میرسد.
وی با بیان اینکه در شرایط کاهش شدید اعتبارات، باید چند اقدام همزمان در دستور کار قرار گیرد، افزود: مهمترین کار، پیشگیری از ورود افراد به زندان است و این موضوع باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی بیشتر در مجموعه دادگستری و قوه قضاییه دنبال شود.
حمیدی، با اشاره به برگزاری جلسهای تخصصی با حضور همکاران قضایی در مرکز استان و ارتباط ویدئو کنفرانسی با شهرستانها، گفت: در این جلسه درباره جنبههای شرعی و قانونی بازداشت افراد بدهکار مالی و معسر گفتوگو و توجیهات لازم برای همکاران تشریح شد تا از صدور قرارهای بازداشت غیرضروری جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یکی از راهکارهای موثر برای کاهش مددجویان جرائم غیرعمد را پیشگیری فرهنگی دانست و تصریح کرد: در گذشته مهریههای سنگین یکی از ورود مددجویان جرائم غیرعمد به زندان ها بود، اما خوشبختانه این موضوع تا حدی اصلاح شده است؛ با این حال هنوز در حوزه فرهنگسازی و بهویژه در موضوع مهریه، باید کار بیشتری انجام شود.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: قوانین باید به سمت جلوگیری از بازداشت بدهکاران مالی حرکت کند و این موضوع در سطح استانی و ملی پیگیری خواهد شد.
حمیدی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تامین منابع مالی ستاد دیه از محل کمک بنگاههای اقتصادی استان کرمان، اظهارداشت: این شیوه اگرچه در مقاطعی کمکهای قابل توجهی به ستاد کرده، اما وابستگی بیش از حد به آن، در شرایط بحرانی مشکلاتی ایجاد میکند.
وی افزود: همانطور که اتکای صرف کشور به نفت، در زمان نوسان قیمت نفت مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد میکند، ستاد دیه نیز نباید تنها به بنگاههای اقتصادی وابسته باشد و باید برای تامین منابع، به دنبال راهکارهای متنوعتری رفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با قدردانی از نقش صدا و سیما و تلاشهای صورتگرفته برای فرهنگ سازی و جلوگیری از ورود مددجویان جرایم غیرعمد به زندان ها، بر استفاده از ظرفیت روحانیون، ائمه جمعه و مساجد برای معرفی ستاد دیه به مردم تاکید کرد و گفت: اگر این موضوع در خطبههای نماز جمعه و مجالس مذهبی بیشتر تبیین شود، مشارکت عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
وی پیشنهادی را نیز برای استقرار دستگاههای کارتخوان ستاد دیه در مساجد مطرح کرد و افزود: با هماهنگی ائمه جماعت و هیات امنای مساجد میتوان در هر هفته یا در مناسبتهای مختلف، دستگاههای کارتخوان را در یک مسجد مستقر کرد تا مردم همان محل بتوانند کمکهای خود را به صورت مستقیم و آسان پرداخت کنند.
حمیدی، با بیان اینکه این اقدام میتواند حتی از کمکهای خرد، مبالغ قابل توجهی برای ستاد دیه فراهم کند، تصریح کرد: اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، در پایان سال میتواند رقم قابل توجهی به حساب ستاد دیه واریز شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به محدود بودن منابع مالی، بر لزوم مدیریت هزینهها و سخت گیری بیشتر در پرداختها تاکید کرد و گفت: هیاتهای تحقیق باید در این زمینه فعالتر عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید بررسیها دقیقتر و جامعتر شود تا اطمینان حاصل کنیم کمکها به دست افراد مستحق میرسد.
وی ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، علاوه بر جبران عقبماندگیهای موجود، تا پایان سال شاهد آزادی افراد بیشتری از زندانهای استان کرمان باشیم و روند سالهای گذشته نیز تداوم یابد.
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