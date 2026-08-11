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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

آزادی محکوم مالی در کرمان با گذشت ۷۲ میلیاردی شاکی

آزادی محکوم مالی در کرمان با گذشت ۷۲ میلیاردی شاکی

کرمان- مدیر کل زندان های استان کرمان از فراهم شدن زمینه آزادی یک زندانی بدهکار، با گذشت ۷۲ میلیارد تومانی شاکی کرمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی نژاد، گفت: با تلاش اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف اداره‌کل زندان‌های استان کرمان، یک زندانی بدهکار مالی پس از چهار سال تحمل حبس، با گذشت کریمانه شاکی و بخشش ۷۲ میلیارد تومان از بدهی، فرصت بازگشت به آغوش خانواده را به دست آورد.

وی افزود: این زندانی زن که به دلیل بدهی مالی در زندان به سر می‌برد، با توجه به شرایط جسمانی و بیماری، نیازمند مساعدت و همراهی ویژه برای حل‌وفصل پرونده و بازگشت به زندگی خانوادگی بود.

وی ادامه داد: شاکی این پرونده با احتساب اصل بدهی و ضرر و زیان، مبلغی بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان طلب داشت که در اقدامی ارزشمند و کریمانه، با بیان اینکه «به حرمت پدر و مادرم و همسرم گذشت کردم»، از تمام این مبلغ گذشت کرد.

کد مطلب 6913883

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