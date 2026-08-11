آزادی محکوم مالی در کرمان با گذشت ۷۲ میلیاردی شاکی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ذوالفعلی نژاد، گفت: با تلاش اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف اداره‌کل زندان‌های استان کرمان، یک زندانی بدهکار مالی پس از چهار سال تحمل حبس، با گذشت کریمانه شاکی و بخشش ۷۲ میلیارد تومان از بدهی، فرصت بازگشت به آغوش خانواده را به دست آورد.

وی افزود: این زندانی زن که به دلیل بدهی مالی در زندان به سر می‌برد، با توجه به شرایط جسمانی و بیماری، نیازمند مساعدت و همراهی ویژه برای حل‌وفصل پرونده و بازگشت به زندگی خانوادگی بود.

وی ادامه داد: شاکی این پرونده با احتساب اصل بدهی و ضرر و زیان، مبلغی بالغ بر ۷۲ میلیارد تومان طلب داشت که در اقدامی ارزشمند و کریمانه، با بیان اینکه «به حرمت پدر و مادرم و همسرم گذشت کردم»، از تمام این مبلغ گذشت کرد.