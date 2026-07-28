دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مسیر شغلی خود را طراحی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآموزی یکی از مهمترین فرصت‌های یادگیری دانشجویان و نخستین مواجهه جدی بسیاری از آنها با محیط واقعی کار به شمار می‌رود؛ با این حال، اثر بخشی این تجربه تنها به حضور در یک سازمان یا انجام فعالیت‌های تخصصی محدود نمی‌شود و آشنایی با اصول حرفه‌ای‌گری، تقویت مهارت‌های نرم، شناخت بهتر محیط کار و تحلیل تجربه‌های کسب‌شده، نقش مهمی در تبدیل کارآموزی به فرصتی برای رشد فردی و حرفه‌ای دانشجویان دارد.

در همین راستا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تابستان ۱۴۰۵ دوره «طراحی مسیر شغلی» را به منظور هدفمند کردن تجربه کارآموزی و آماده‌سازی دانشجویان برای ورود موفق‌تر به بازار کار برگزار می‌کند. این دوره بخشی از فرایند رسمی کارآموزی دانشجویانی است که در ترم تابستان ۱۴۰۵ این واحد درسی را اخذ کرده‌اند.

این دوره در قالب یک مسیر ۸ هفته‌ای و همزمان با دوره کارآموزی دانشجویان برگزار می‌شود و شرکت‌ کنندگان در طول این مسیر با بهره‌گیری از آموزش‌های ویدیویی، تمرین‌های کاربردی و نظام منتورینگ، فرصت خواهند داشت تجربه‌های محیط کار خود را هدفمندتر دنبال و تحلیل کنند.

نحوه شرکت در دوره، زمان‌بندی فعالیت‌ها، تمرین‌های مؤثر در ارزیابی و شیوه دریافت این سه نمره، در وبینار آغاز دوره تشریح خواهد شد. وبینار آغاز دوره طراحی مسیر شغلی نیز روز چهارشنبه ۷ مرداد جاری به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه از طریق بستر آپارات لایو برگزار خواهد شد. لینک ورود به وبینار به آدرس https://zaya.io/CPD۱ تعریف شده است.

حضور در این وبینار برای تمامی دانشجویانی که در ترم تابستان ۱۴۰۵ واحد کارآموزی را اخذ کرده‌اند، الزامی است و شرکت در آن بخشی از فرایند رسمی کارآموزی آنان محسوب می‌شود.

مدرس این دوره، امین آرامش، بنیانگذار مجموعه "کارنکن"، مدرس طراحی مسیر شغلی و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

شرکت در دوره الزامی است و سه نمره از نمره کارآموزی دانشجویان بر اساس حضور در دوره و انجام تمرین‌های تعیین‌شده اختصاص خواهد یافت. صرف ثبت‌نام یا دریافت دسترسی به دوره برای دریافت این نمره کافی نیست و دانشجویان باید دوره را به پایان رسانده و تمرین‌ها را مطابق برنامه انجام دهند.

محتوای دوره شامل آموزش‌های ویدیویی ضبط‌شده، کتابچه هشت هفته‌ای، تمرین‌های کاربردی، منتورینگ، پیگیری و ارزیابی است. همچنین به منظور جلوگیری از تداخل با زمان حضور دانشجویان در محل کارآموزی، محتوای آموزشی به صورت ضبط ‌شده در اختیار آنان قرار می‌گیرد و زمان تحویل تمرین‌ها و برنامه هفتگی در ابتدای دوره اعلام خواهد شد.