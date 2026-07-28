تشکیل شعب ویژه رسیدگی به امور قضایی برای زائران اربعین در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: کردستان برای پنجمین سال متوالی افتخار میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد و همه دستگاههای اجرایی باید با ارتقای کیفیت خدمات و تقویت زیرساختها، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی دستگاه قضایی استان برای ایام اربعین افزود: شعب ویژه رسیدگی به مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی زائران در دادگستری استان تشکیل شده و این شعب در ساعات اداری و خارج از وقت اداری به صورت کشیک، پروندهها و درخواستهای مرتبط را در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی خواهند کرد.
رئیسکل دادگستری کردستان همچنین از استقرار قاضی کشیک در پایانه مرزی باشماق مریوان خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل احتمالی زائران و ارائه خدمات قضایی بهموقع در مرز انجام میشود تا زائران با آرامش و سهولت بیشتری مسیر سفر معنوی خود را طی کنند.
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