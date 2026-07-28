به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اجرای طرحهای هدفمند مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به دستگیری شش نفر سارق شدند که در تحقیقات انجامشده، هشت فقره انواع سرقت کشف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
همچنین مأموران انتظامی در اجرای طرحهای ارتقای امنیت و برخورد با وسایل نقلیه متخلف، ۳۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را به دلیل نداشتن پلاک، استفاده از پلاک مخدوش، تغییر در اصالت وسیله نقلیه و سایر تخلفات، توقیف کردند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای انتظامی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و گزارش موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در تأمین امنیت عمومی یاری کنند.
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