به گزارش خبرگزاری مهر، فداحسین مالکی، رئیس کمیته اربعین مجلس شورای اسلامی درباره آخرین جلسه ستاد مرکزی اربعین که عصر روز (دوشنبه ۵ مردادماه) با حضور نمایندگان قوه مقننه و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: انصافاً عملکرد دستگاه‌ها، چه در داخل ایران و چه در عراق، در برگزاری مراسم و خدمت‌رسانی به زائران، قابل تقدیر است و سنگ تمام گذاشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بار سنگینی بر دوش ملت و دستگاه‌های دولتی ما قرار دارد و در مراوداتی که با کشور عراق انجام می‌شود، باید همان لطافت و حسن همیشگی نسبت به این ملت بزرگ حفظ شود. این، فصل جدیدی در روابط میان دو ملت ایران و عراق است.

رئیس کمیته اربعین مجلس ادامه داد: در این جلسه، عملکرد دستگاه‌های داخل و خارج از کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزارت کشور، گزارش عملکرد ۱۸ کمیته ستاد را ارائه کرد. همچنین جلال‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، گزارشی از عملکرد سفارتخانه‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت عراق در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و سایر موضوعات ارائه داد.

مالکی تصریح کرد: برخی مدیران کمیته‌ها نیز گزارش‌های خوبی ارائه کردند، هرچند مشکلاتی هم در زمینه سوخت هواپیماها و برخی زیرساخت‌ها وجود داشت. استانداران نیز حضور فعالی داشتند؛ استانداران کردستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به صورت حضوری و استانداران خوزستان، ایلام و آذربایجان غربی نیز به صورت مجازی در جلسه شرکت کردند.

وی گفت: در این جلسه فشرده دو ساعته، تصمیمات مهمی اتخاذ شد. مهم‌ترین تصمیم این بود که با توجه به اینکه در روز اربعین معمولاً تمامی موکب‌ها جمع‌آوری می‌شوند و این موضوع برای زائران مشکلاتی ایجاد می‌کند، مقرر شد موکب‌ها تا دو روز پس از اربعین به فعالیت خود ادامه دهند. این تصمیم پیش‌تر نیز در ستاد مطرح شده بود و بر اجرای آن تأکید شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: همچنین درباره اتباع خارجی نیز تصمیم بر این شد که در ایام اربعین محدودیتی برای تردد نداشته باشند و وزارت امور خارجه اعلام کرد که ویزای آنان به صورت رایگان صادر خواهد شد. استانداری‌های مرزی نیز آمادگی کامل خود را برای خدمت‌رسانی در مبادی ورودی و خروجی اعلام کردند.

وی ادامه داد: مرزبانی نیز گزارش‌هایی درباره برخی نواقص و کمبودها ارائه کرد که قرار شد در ادامه پیگیری شود.

مالکی با اشاره به موضوع تأمین اعتبارات اربعین اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور نداشت، اما مقرر شد این سازمان ردیف یا حساب ویژه‌ای برای اربعین در نظر بگیرد، زیرا اربعین را یک موضوع مقطعی نمی‌دانیم. این رویداد تأثیرگذاری گسترده‌ای در جهان اسلام دارد و به‌عنوان کنگره عظیم جهان اسلام شناخته می‌شود که هر ساله زائرانی از کشورهای اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی برای حضور در مراسم اربعین حسینی در نجف و کربلا شرکت می‌کنند.

رئیس کمیته اربعین مجلس خاطرنشان کرد: مقرر شد پس از پایان مراسم اربعین، مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم را درباره این موضوعات انجام دهد. همچنین از سوی ریاست مجلس، اعضای ستاد و اعضای کمیسیون امنیت ملی، از همه دستگاه‌ها و عوامل اجرایی به دلیل حضور پررنگ و خدمات ارائه‌شده قدردانی شد.